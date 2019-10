Nico Sánchez se quedó afuera de los convocados para el partido frente a Inglaterra

Mario Ledesma, el seleccionador argentino, afirmó este jueves en rueda de prensa que la no convocatoria del apertura Nicolás Sánchez para el partido decisivo contra Inglaterra en el Mundial de rugby, el sábado en Tokio, no obedecía a "ningún elemento negativo", y que "fue duro" anunciarle al jugador que no estaba entre los 23.

"Lo hablamos con Nico antes de dar el equipo y fue un momento muy duro. Los jugadores dijeron claramente esta semana que lo más importante es el equipo y que todos van a aportar desde donde les toque. Ese es el desafío más grande, aportar desde donde te toque. No es el único que queda fuera de los 23 y todos tienen esa mentalidad de aportar", afirmó Ledesma.

"Es una situación difícil como entrenador. Más difícil que todos los demás, donde hay momentos muy lindos. Son momentos para nosotros complicados, pero la función nuestra también es tomar decisiones difíciles", señaló.

"En cualquier equipo uno juega por lo que aporta. No es un tema sobre lo que hace uno o no hace el otro. Pensamos que este es el mejor equipo para jugarle a Inglaterra", explicó. Ledesma insistió en que no había nada extraño en la decisión de dejar fuera Nico Sánchez.

"Estamos pensando en hacer el equipo mejor para ganar el partido del sábado. No hay nada negativo en esa decisión. Es la mejor selección que hemos pensado para intentar ganar el partido", añadió el técnico.

"Son decisiones difíciles más allá de los nombres. Es un partido importante, el más importante de los últimos tiempos para este equipo. Comunicar a cualquiera de los chicos, ocho que se quedan fuera, que no va a jugar es un momento duro para todo entrenador", añadió. Pablo Matera, el tercera línea y capitán, también dijo que Sánchez entendió la decisión.

"Le toca a Nico no jugar, pero no es solo él. Hay otros jugadores que tampoco juegan y que ni siquiera se pusieron la camiseta de Los Pumas en este Mundial. Si algo tiene claro este equipo es que todos somos importantes y hay que sumar desde donde toque. Nico, por cómo es como persona, lo entiende más que nadie. Y esta ayudando a los más chicos", afirmó el capitán.