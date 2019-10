Melconian: "Por mucho tiempo no vamos a volver al dólar libre y flotante"

Carlos Melconian analizó la crisis económica del país haciendo foco en el endurecimiento del control de cambios por parte del Banco Central.

Sostuvo que el cepo será “permanente por el escaso nivel de reservas, el ajuste de tarifas y una tamaña dolarización”, por lo que ve muy difícil que en algún momento se vuelva a la divisa “libre y flotante”.

“Estamos con la idea de llegar de la manera más armada posible a diciembre, con el control de cambios, el reperfilamiento de la deuda y garantizar el depósito de los dólares. Es una transición que no termina ordenada y el próximo Gobierno va a tener los mismos problemas, sea quien sea”, sentenció el especialista en A Dos Voces, por TN.

Por otro lado, el ex presidente del Banco Nación negó que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, le haya pedido un plan económico en los últimos días: “Son todas especulaciones, no es cierto. Sí me reuní con él, como también mantuve encuentros con otros porque yo soy así y esa es mi función, actuar para que no haya grieta y escuchar a todos”.