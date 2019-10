Un show muestra el lado musical de Cortázar

Mañana, a las 21.30, el músico Marcelo López presentará Cortázar all inclusive en el auditorio Adolfo Calle (en Primitivo de la Reta al 1042, ciudad). Se trata de una excelente oportunidad para conocer más profundamente la vida de Cortázar, en un ida y vuelta desde la literatura hacia la música y desde su rol de escritor hacia su vida personal. La entrada será libre y gratuita.

El viaje lírico y musical arrancará en Mendoza, luego seguirá por París, Managua y La Habana. “Hacía varios años que venía soñando con la idea de comunicar la manera en que podemos conquistar nuestra identidad personal, barrial, municipal, provincial, argentina y latinoamericana. Cortázar sabía cómo hacerlo, él era un hombre íntegro, que a través de su modo de escribir y de vivir, demostraba cómo se construye esa identidad”, cuenta el artista.

Además, el músico de Cortázar all inclusive, dice: “Mi mayor conocimiento es con respecto a la cuestión musical y de tanto leer e investigar, por puro placer y satisfacción personal; decidí concretar este proyecto en el que además participarán: Rusito Resinovsky en armónica y Sebastián Henríquez, en la lectura de los textos”.

Los eruditos de la literatura de Cortázar afirman que en toda su narrativa siempre se ha percibido una gran influencia del jazz, algo que el propio escritor aseveró cuando en una escena del documental Cortázar del año 1994 dirigido por Tristán Bauer declara: “El jazz es para mí una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo, que no tiene nada que ver con las rimas y las aliteraciones, si no una especie de latido, de swing, como dicen los hombres de jazz, que si no está en lo que yo hago, es una prueba de que no sirve y hay que tirarlo".

El creador de obras maestras de la literatura nacional ha incidido sobre las composiciones creadas por músicos y músicas del mundo. Uno de ellos ha sido Marcelo López, quien a lo largo de su extensa carrera musical ha compuesto tres canciones inspiradas en él: Rayuela, del álbum Martes 13; A Manuel de ojos de mirada oscura y Cartas a Evaristo de Música en tu jardín.