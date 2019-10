La salud de Jorge Lanata le juega una mala pasada al periodista y tuvo que tomar la decisión de concluir de manera anticipada con los programas periodísticos que integra, incluido Periodismo Para Todos (El Trece).

Las autoridades de El Trece, son las que confirmaron la noticia aunque no brindaron mayores detalles, ya que el propio Lanata lo anunció horas más tarde de manera oficial en un video.

Video: Lanata anuncia que suspende sus programas hasta el 2020

“Yo contaba el otro día en una nota algo que mucha gente me comentó después, que es que para mí es muy cálido y muy íntimo que la gente me dijera “yo rezo por vos” cuando me encuentran en la calle y demás, es como que me dan algo de ellos. Bueno, sabés que me dicen también todo el tiempo y recién viniendo a mi casa me volvió a pasar con las cuatro personas que me crucé? Me dicen “cuidate”, “cuidate””, comenzó con su mensaje, el conductor de PPT.

“Bueno, sabés qué, les voy a decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del transplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón, para llamarlo de algún modo, enfermedades asociadas con ese tema. Y vos lo sabés, porque fue público, este año me internaron cuatro veces, y en el último mes me caí tres veces, y el último fue horrible, realmente, me caí de espaldas en el piso de la radio, fue realmente muy fuerte”, prosiguió.

“O sea que sabés qué?, les voy a hacer caso, me voy a cuidar, voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la pantalla de El Trece, por esta bati pantalla, en este bati canal. Pero ahora paro, porque tengo que hacerlo, y aparte tengo que hacerles caso. Gracias", cerró agradeciendo al público que veló por su salud.

El periodista Adrián Pallares fue uno de los primeros en brindar la información vía Twitter. "Jorge Lanata no vuelve a #PPT, el ciclo termina antes de lo previsto. El periodista enviará un video para despedirse de su audiencia por ahora. Se va a dedicar a reponerse de sus temas de salud. Hara caso a sus médicos y a su gente más cercana", publicó el panelista de Intrusos.

Lanata que viene arrastrando achaques en su salud, tuvo que suspender dos emisiones de su ciclo en el último tiempo. El 15 de septiembre el programa (PPT) tuvo que ser cancelado porque Jorge acabó siendo internado por un cuadro de hipertensión en la Fundación Favaloro.