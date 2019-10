‘Cartas’: una búsqueda familiar, décadas después del Holocausto

“El punto de partida de la película es el hallazgo de unas cartas que le mandaban unos parientes a mi padre después de que él llegó a Argentina en 1930”, le contó a El Ciudadano Mario Bomheker sobre la idea original de Cartas, su nuevo documental que, a través de su propia historia, revela detalles del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

“Yo del intercambio de cartas entre mi papá y sus familiares me enteré muchos años después, porque esta historia fue interrumpida por la tragedia... Después de la guerra, mi padre –como millones de personas en el mundo– no pudo encontrar a nadie”, añadió el director que esta noche estará presente en el estreno del filme, a partir de las 20 en el Cine Universidad (en España y Maza de Ciudad).

Bomheker recordó que, para colmo, su padre “nunca volvió siquiera a mencionar a esos parientes”. “Recién cuando mi padre murió volvieron a aparecer esas cartas”, dijo.

El deseo del cineasta cordobés de encontrar algún sobreviviente de su familia fue el principal desencadenante de este documental que fue filmado en Argentina, Israel y Polonia. “Resulta que el mensaje que transmitía el relato familiar era de que no había quedado nadie en el mundo que portara el apellido Bomheker, de que todos habían sido exterminados por los nazis, pero yo hace algunos años –antes de empezar a hacer la película– encontré, a través de una página, algunos descendientes de parientes de mi abuelo, todo eso yo lo cuento en la película, al igual que mi ida a Varsovia, que también fue parte de mi búsqueda... Ese es más o menos el contenido del documental”, relató.

La ‘memoria’ es un concepto que envuelve gran parte de la filmografía del creador de Cartas, que ya dirigió películas sobre el Terrorismo de Estado argentino o los pueblos originarios, y que en este caso decidió prescindir del material del archivo. “Podría haber usado imágenes de archivo, pero esto hubiera alejado a la película de esa transmisión de carácter más bien privado que yo quería dar”, reflexionó el realizador, quien de todos modos opinó: “La película es, inevitablemente, una referencia a la historia universal, pero creo también que mi historia no es original ni única, hay millones de historias como la mía, aunque la mirada personal de cada uno hace diferentes las cosas”.

Las mujeres, transmisoras de la historia

Este viaje físico y espacial en el que Mario Bomheker se embarcó para descubrir su historia y realizar el documental le dejó muchas reflexiones, entre ellas, la de que las mujeres fueron quienes, de alguna manera, mantuvieron vivo el recuerdo familiar. “Se dio que la mayoría de los testimonios que aparecen en la película, son testimonios de mujeres: mi madre por un lado, y después testimonios de mujeres que van contando la historia. Esto me hizo pensar que la transmisión de la memoria está muchas veces en manos de las mujeres, eso me parece algo particular de Cartas. Aunque hay hombres en el documental, siento que ellas son las transmisoras de la memoria”, concluyó.