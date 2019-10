Perlita: el duro cruce de Cristina Kirchner en pleno festejo

La diputada nacional Mirta Tundis contó hoy que el pasado domingo, en el escenario del búnker del Frente de Todos, tuvo un cruce con la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, y estimó que le habría "molestado" que ratificara que su "referente" es el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

"En el escenario me miró, me saludó como a alguien que no conoce. Me miró muy seriamente. Creo que le molestó que yo dijera mi referente es Sergio Massa", sostuvo la legisladora nacional.

En diálogo con Radio Con Vos, la especialista en temas previsionales señaló que se identifica más con el socialismo que con el peronismo y remarcó que el del Frente de Todos debe ser "un Gobierno de coalición".

"Mi conductor sigue siendo Sergio Massa", insistió Tundis.

La dirigente opositora contó que el pasado domingo cuando se cruzó con el líder de La Cámpora y compañero en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, vivió una situación totalmente distinta a la que tuvo con la exjefa de Estado.

"Máximo me dijo ´bienvenida, compañera´ y me dio un beso muy afectuoso", relató.