Aseguran que los molinos no venden harina

Según indicó a la prensa Miguel Ángel Di Betta, presidente de la Cámara Empresaria de Panaderos, “a partir del jueves pasado está suspendida la venta de harina y los representantes en Mendoza de los molinos están haciendo especulación por la fuerte suba que tuvo el dólar”.

“Es todo especulación, no puede ser que un país triguero como el nuestro esté pasando estas dificultades”, expresó el empresario.

También remarcó que “desde 2018 hasta ahora una bolsa de harina valía $250, y ahora no tenemos precio. El último que tuvimos hasta la semana pasada fue de $1.250”.

Acerca de si las panaderías tienen acopio para poder abastecer y vender pan durante algunos días, respondió que “la situación de las panaderías ha sido tremenda este año”.

“Directamente ya no sé cómo decir las cosas; es algo que venimos reclamando últimamente y no sale una decisión de una vez por todas de poner un parate a esto y que la exportación de la harina tenga el mismo precio acorde acá en la Argentina, porque la parte importante de todo es que en el país no tengamos precio fijo en el trigo para tener harina con un valor moderado”, consideró.