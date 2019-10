La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará (por única vez en el año), un pago extra a todos aquellos los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo que cumplieron con todas su obligaciones relacionadas al cuidado integral de los menores por los que se cobra la prestación.

En esta nota, El Ciudadano te comenta cómo acceder a este pago en el caso de que estés la día con la libreta Familiar AUH. Si por el contrario, todavía no presentaste los comprobantes, no te preocupes, todavía estás a tiempo de regularizar tu situación.

¿Cuánto vas a cobrar de PAGO EXTRA 2019 AUH?

¿Cuándo vas a cobrar el PAGO EXTRA 2019 AUH?

¿Cómo vas a cobrar el PAGO EXTRA 2019 AUH?

¿Cuáles son los ítems a completar en la Libreta AUH?

¿Cómo regularizar tu situación para cobrar el PAGO EXTRA 2019 AUH? (fecha límite)

Después del último aumento en las AUH, la prestación quedó establecida en $2.653. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios cobra $2.122. Esto sucede porque ANSES retiene el 20% del monto total de la ayuda ($531) hasta tanto se presente la Libreta Familiar, esos $531 se retiene y se pagan todo junto como un pago extra por hacer bien las cosas.

Así, teniendo en cuenta que la retención se aplica por 12 meses, el monto total del pago extra es de $6.360.

La respuesta a esta pregunta depende de cada caso en particular. De todas formas, te vamos a comentar la mecánica del orden pagos para que puedas calcular tu situación y así calcular tus cobros y gastos con anticipación.

Como todos los años, el PAGO EXTRA 2019 AUH, se deposita entre los 30 y 60 días hábiles a partir del día en que los padres presentaron todos los comprobantes, ya sea en forma virtual o presencial.

Por ejemplo, si presentas la libreta completa hoy (29/10/2019) vas a cobrar entre el viernes 11 de diciembre y el jueves 23 de enero.

El cobro del PAGO EXTRA 2019 se acredita en forma automática en conjunto con la liquidación del mes correspondiente. Esto significa que para acceder a este beneficio, no hace faltan realizar trámites adicionales, tan solo con presentar la libreta firmada por los profesionales correspondientes.

Esto, de alguna forma, explica la demora para el pago. Si bien ANSES demora entre 7 y 15 días para chequear la documentación, la fecha de cobro depende del mes que se esté liquidando en el momento de presentar los papeles de la libreta de AUH.

1. Declaración jurada: para comprobar la situación laboral y económica de los padres o tutores.

2. Educación: para certificar la asistencia del menor en el colegio.

3. Salud: Para comprobar el estado de salud integral del niño. (caries, pediculosis, estado pediátrico, etc).

4. Vacunas: para comprobar que el menor esté al día con el calendario de vacunación oficial 2019.

Si todavía no presentaste la libreta correspondiente al 2019, no te preocupes, todavía tenes tiempo hasta el viernes 31 de diciembre (inclusive). Pasada esa fecha, ANSES no te va a acreditar lo retenido y vas a tener que esperar hasta fines del 2020 para poder cobrar el pago extra acumulado a ese año.

A continuación, te mostramos la guía paso a paso para que te pongas al día y puedas cobrar el monto retenido.

1 - Descargar el siguiente formulario: LIBRETA ANSES 2019

2 - Completar con tus datos personales. (títular e hijos)

3 - Hacer firmar la libreta de salud en cualquier dependencia sanitaria del estado.

4 - Hacer firmar la libreta por la máxima autoridad escolar (planilla de asistencia y/o regularidad).

5 - Presentar en Anses. Se puede presentar por Internet a través de MI ANSES o personalmente en la oficina más cercana a tu domicilio.

IMPORTANTE: Para sacar turno para presentar la Libreta de Asignación Universal por Hijo, deberás llamar al 130 y luego marcar la opción 2, luego la opción 1 y finalmente la opción 3 (ingresando número de CUIL)

Informe: Orlando Tirapu

