¿Vuelve Friends?: Jennifer Aniston contó que están "trabajando en algo"

Con todo esto de los 25 años del comienzo de Friends (el primer episodio se emitió el 22 de septiembre de 1994) y la reciente apertura del Instagram oficial de Jennifer Aniston con una foto junto a sus excompañeros de la serie, los fanáticos de la famosa sitcom yanqui que se emitió hasta 2004 han retomado el cariño por la historia y los personajes.

Esto podría haber motivado a los actores y quizás a algún productor a realizar una secuela de la ficción de 236 capítulos.

Y la posibilidad de alguna nueva historia de Rachel, Monica, Phoebe, Joy, Chandler y Ross ya no es solamente un rumor, ya que la mismísima Jennifer Aniston (Rachael en Friends) reveló en una entrevista con Ellen DeGeneres que están "trabajando en algo".

"Nos encantaría que hubiese algo, pero no sabemos qué exactamente", dijo primero, con algo más de cautela.

"Simplemente estamos probando, trabajando en algo", añadió la actriz de 50 años que, cuando la conductora le pidió más detalles, adelantó: "Una gran, gran, gran película". "No lo sé aún y no quiero decirle mentiras a la gente", aclaró después la ex de Brad Pitt.

Aunque Aniston aclaró que aún no tiene demasiada información, es casi un hecho que en los próximos años se verá algo nuevo de Friends.