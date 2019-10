Rocío Guirao Díaz levantó la temperatura con su foto en la selva

Rocío Guirao Díaz, es sin lugar a dudas una de las mujeres más hermosas que tiene la Argentina.

La rubia de 35 años de edad y mamá de tres hijos, no solo derrocha belleza en las pasarelas sino además en su cuenta de Instagram, que está repleta de sexys postales suyas pero también de fotos con su familia.

La cuenta de Rochi, tiene más de 1,5 millones de seguidores a los que cautiva cada vez que sube alguna instantánea suya.

La última foto selvática de Rocío Guirao Díaz, hizo lo que se puede prever, levantar la temperatura de Instagram. "No sé a donde voy pero voy en camino 🌟", publicó junto a la postal la bella mamá.

Además, obtuvo más de 16 mil Likes pero además cientos de comentarios de sus fans. Algunos de ellos fueron:

"ROCÍO VAS EN EL CAMINO CORRECTO SOS LA LUZ QUE ILUMINA AL UNIVERSO. Y TODOS TE SEGUIMOS"

"Rocío que linda estas me encantas😍buen lomazo tenes y sos muy sensual quiero conocerte en persona🙌respuesta cuando puedas diosa"

"DI VI NA... Diosa total Ro... Quiero una vida como la tuya ja.🙌"

"Ahí va Tarzán, a guiarte el camino!! jejjeje😍🤣"

"No sabes dónde vas??? Vení a casa que te espero😍😍😍😍😍😍"

"A quién votaste? Porque pensamos que sos perfecta... 💚"

La mamá de Aitiana, Indio y Roma, ha demostrado su capacidad de gran influencer en las redes sociales.

Con su carisma, belleza y estilo de vida, ha cautivado a millones de usuarios que resaltan sus virtudes. Por otro lado, algunas veces se ha visto envuelta en críticas de seguidores o heaters, principalmente mujeres, que han arremetido contra el estilo de sus fotos con tinte "hot", ya que creen que al ser madre no debería protagonizar ese tipo de imágenes. Tema que desencadenó una guerra "en la arena" de Instagram.

Rocío Guirao Díaz ha sido clara al respecto de las imágenes o contenido que comparte y ha declarado más de una vez que si a alguien le molesta, que no la siga pero que ella no va a estar pendiente de ese tipo de comentarios.

A continuación te mostramos uno de esos casos, con un posteo que ella realizó en mayo del 2018 y en el que se puede ver su cola en primero plano junto a un extenso y polémico texto:

“Con esta foto voy a contestar a todas las agresiones que recibí por subir fotos en bikini en la playa siendo madre. El cuerpo de una mujer es libre! Sea madre de 1, de 3 o de 5 chicos. Sea soltera, casada o divorciada. Tenga 20 años, 40 o 70. Yo soy así y en mi cuenta transmito esto, libertad. A la que no le guste, que no sea masoquista y deje de seguirme. O si quiere quedarse y seguir agrediendo, ya sabe donde meterse los comentarios (Y sí escribí en femenino porque todas las agresiones vinieron de mujeres y eso me da muchísima más pena) Con amor amor Ro“.

Como sea, la sexy Ro, hizo de las suyas nuevamente en Instagram y miles de fans, aplaudieron.