De Marchi pidió no volver al kirchnerismo que "escondía los números"

El Frente Cambia Mendoza obtuvo un importante triunfo en la provincia. La lista encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, que llevaba a Macri y a Miguel Ángel Pichetto como presidente y vicepresidente, superó el 52% de los votos.

De esta manera, se aseguró tres bancas en la Cámara de Diputados. Además de Alfredo Cornejo, la presidenta del EPRE, Jimena Latorre y el actual intendente de Luján de Cuyo, Omar de Marchi, llegarán al Congreso de la Nación.

Cerca de las 21 del domingo, el gobernador mendocino salió a celebrar los resultados de las elecciones, junto al resto de los candidatos de Cambia Mendoza, y aseguró que a pesar del contexto difícil, lograron sostener las banderas del frente en la provincia.

Agradeció también vía Twitter por la confianza depositada en él, Latorre y De Marchi, y se comprometió a seguir trabajando de la misma forma desde el Congreso de la Nación.

¡Gracias Mendoza! La confianza depositada hoy en @jimenahlatorre, @omardemarchi y en mi, nos obliga a seguir trabajando con el mismo empeño y responsabilidad que lo hicimos en la Provincia, ahora desde el Congreso de la Nación. — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) October 28, 2019

“Los mendocinos han demostrado al resto de las provincias de que apoyan las construcciones en equipo, apoyan la planificación y la progresión en equipo, porque la Argentina no ha venido teniendo buenos liderazgos, estos liderazgos mesiánicos, entronizar a un líder pensando de que él por si solo va a poder dar soluciones a todas las problemáticas que durante tantos años venimos teniendo en este país es, por lo menos, ingenuo o egocéntrico de parte del líder que así lo entiende”, manifestó Latorre en diálogo con canal 9.

Omar De Marchi agregó: “Creo que no hay espacio para especulación ni para mezquindades, Argentina necesita de todos y lo que creo que si hay sensatez por parte del gobierno, va encontrar de parte nuestra la mayor responsabilidad. No son tiempos de votar en contra. Hay que tratar de acompañar. Lo que esperamos como mínimo es no volver a ese tiempo del kirchnerismo más profundo en donde se escondían los números, donde había una manipulación clara de división de poderes. Esperemos que haya un avance, y ahí nos van a encontrar ayudando”.

