Alfredo Cornejo: "Quedó equilibrado el sistema político argentino"

Los resultados de las elecciones nacionales en nuestra provincia fueron favorables para el frente Cambia Mendoza, lo que generó que los tres candidatos a diputados -Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Omar De Marchi- consiguieran bancas en el Congreso de la Nación.

“Hay un nuevo presidente electo, eso genera expectativa. Pero también creo que ha quedado equilibrado el sistema político argentino. Depende de qué hará el oficialismo en materia económica y también el nuevo oficialismo. También dependerá de lo que haga la oposición para mantener el equilibrio. Esos 41 puntos que sacó Juntos por el Cambio es una señal fuerte de que es una Argentina productiva que se ha hecho escuchar", manifestó Cornejo en diálogo con radio Mitre.

“Espero que Alberto Fernández sepa leer esos resultados, que haga una lectura correcta, democrática, republicana acerca de cómo se expresó la ciudadanía", agregó.

Además, opinó que "va a volver a gobernar el kirchnerismo a la Argentina. Ese replanteo tiene que ser sin reproches, mirando para el futuro. Los errores que se cometieron, ya se cometieron ¡qué se le va a hacer! Ahora hay que saber leer los errores del pasado, para proyectar el futuro".

Y sobre el futuro del partido, aseguró que "Argentina necesita de alternancia, que Cambiemos se mantenga unido para que no se desequilibre el sistema. Si se desequilibra el sistema, el kirchnerismo va por todo: por la Justicia, el periodismo, las instituciones y por las empresas, por qué no".

Mirada crítica de Bolsonaro

Durante la mañana de este lunes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonar, lamentó esta mañana el triunfo del candidato del Frente de Todos y aseguró que la Argentina "eligió mal". También trascendió que el mandatario brasileño quería sacar a Argentina del Mercosur o retirarse del mercado regional para no perder relaciones con Europa.

Sobre sus dichos, Cornejo aseguró que "los presidentes de otros países deben respetar los procesos democráticos. Acá hubo una elección limpia y ganó quien ganó. El resto debe aceptar. Muchas veces veo esas declaraciones como pirotecnia más que otra cosa. Nosotros necesitamos estar bien con Brasil, nosotros necesitamos más de Brasil que Brasil de nosotros. Eso es un problema. Por lo que tenemos que hacer las cosas bien allí. Antes de ver la correlación de fuerzas con Brasil y el comercio exterior, tenemos que mirar nuestra economía interna".

El diálogo con el nuevo oficialismo

El gobernador comentó que anteriormente ha tenido trato con Fernández, "cuando ni siquiera estaba con Cristina", y que estaba "muy crítico" con ella. "No era candidato, ni él imaginaba que podía ser presidente en ese tiempo. Si sigue siendo ese, en la campaña he visto a otra persona, es probable que tengamos un nivel de diálogo con las provincias y la oposición. Ojalá vayamos para ese lado".

"Si él opta por una política al estilo de Venezuela, de intervención boca del Estado, no inteligente en la economía, es probable que tengamos gran conflictividad en Argentina y se vaya sobre las provincias, la oposición y demás".

Recolección de votos

La campaña territorial y las marchas le permitieron al saliente presidente Mauricio Macri ganar casi 2,5 millones de votos, respecto de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto.

Para Cornejo, esta diferencia en Mendoza, por un lado, se logró gracias a la confiabilidad que mostró Suarez y por otro, a nivel nacional, por el "miedo" que generó un nuevo gobierno. "El 11 de agosto produjo miedo para un sector de la población, que se tradujo en una manifestación casi espontánea que hasta Alberto Fernández perdió votos. E incluso el kirchnerismo en Mendoza sacó menos votos que en la de gobernador. Me parece que ese dato fue relevante, el del miedo a lo que viene".

Transición

El mandatario aseguró que la expectativa política es un factor muy relevante en la economía. "En estos 40 días Alberto Fernández no debe echarle la culpa y decir que la responsabilidad es de Macri, no hará milagros Macri en estos 40 días. Hay que consensuar básicamente lo que él quiere hacer a partir del 10 de diciembre. Estos 40 días deben ser aprovechados para regenerar una expectativa política y económica".

"Si se usa bien, si Alberto Fernández tiene claro qué quiere hacer Mauricio Macri, tiene que colaborar. Pero si lo que se trata es como los discurso de anoche, de decir 'cuide la economía, cuide el bolsillo' en términos generales, estupideces generales que no tienen sentido, si no se dice qué instrumentos son… vamos a tener 40 días malísimos. Son generalidades que no ayudan mucho".

Aún así, opinó que la transición tiene "una señal institucional muy buena".