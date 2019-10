La candidata a diputada nacional en primer término por el Frente de Todos, Marisa Uceda, se acercó a votar a la escuela Dr. Carlos Norberto Vergara de Ciudad, apenas unos minutos pasadas las 10 de la mañana.

En el sitio conversó con los medios que aguardaban sus declaraciones.

"Los mendocinos, mendocinas y todo el pueblo argentino hoy se a vuelca a las urnas buscando una solución, una alternativa, intentando vivir mejor" comenzó diciendo Uceda.

¿Cómo va a continuar la jornada? le consultaron a lo que Marisa respondió, "con la familia como todos los domingos".

En torna a la existencia de irregularidades la candidata a diputada nacional en primer término por el Frente de Todos, opinó: que en la provincia no tienen información de que haya algo así. "Estuve en contacto con los demás grupos digitales y la verdad que en todos los colegios, bien a diferencia por ahí de otras elecciones, se ha iniciado a tiempo y nosotros en particular no hemos recibido irregularidades de ningún tipo", detalló.

¿Cómo vive este momento? le consultó la prensa:

"Con emoción básicamente, responsabilidad también. Esto genera un poco de ansiedad pero muy contenta, la verdad que ha sido un hermoso momento el poder votar hoy con lo que representa para todos y para todas nosotras".

Para finalizar, Uceda dijo que no ha tenido contacto con los candidatos a nivel nacional.