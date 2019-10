El actor Nicolás Cabré aseguró que compartir escenario con su pareja, Laura Fernández, y que Rufina, la hija que tuvo con Eugenia "La China" Suárez, esté cerca, es lo que actualmente lo "hace feliz".

"Hoy tener la posibilidad de estar en el escenario con Laura siendo tan hermosa, haciendo algo de una manera tan genial y saber que está mi hija detrás de escena o en un palco, para mi hoy la vida pasa por ahí, es algo que me hace feliz", señaló.

En una rueda de prensa de la que participó NA y al ser consultado acerca de sus proyectos a futuro, Cabré indicó: "No pienso mucho en lo que vendrá, me manejo por sensaciones. Mi mirada está puesta en otras cosas porque hoy la prioridad es otra".

A poco de cumplir 30 años como actor y haciendo un balance, manifestó: "Esta profesión me dio muchísimo, me dio momentos lindos, feos y la posibilidad de conocer gente maravillosa y eso es lo que rescato".

El próximo miércoles se pondrá al aire el primer capítulo de "Tu parte del trato", el thriller que Cabré protagoniza junto a Jazmín Stuart y Eleonora Wexler y que se trata de una relación de venganza con elementos de la comedia negra y suspenso.

"Me da mucha alegría ser parte de este programa y estoy muy contento con el resultado. Se trabajó mucho, fueron días duros, pero es parte de esto. Pusimos lo mejor de todos y la verdad no me quería perder la posibilidad de estar", comentó.

Al hablar del programa, manifestó: "Es un thriller, pero es noble, no pasa todo en el último capítulo y todo el tiempo te tiene en vilo. Tiene un sabor a nuevo que está bueno y traté de disfrutarlo mucho".

"Lo que tienen de lindo estos proyectos es que arrancás con los 8 capítulos en la mano y el primer día de grabación sabés de lo que va, habiendo planteado todas las dudas. Entonces tenés más claro de dónde venís, a dónde vas y el por qué de determinadas cosas", reveló.

Su personaje es Carlos, un inversor financiero, que tiene en sus manos la posibilidad de hacerles ganar o perder muchos millones a sus clientes y en relación al mismo dijo: "Hubo algunas escenas dificilísimas (por los textos relacionados al mundo de las finanzas). Nos reíamos y decíamos: Yo elegí actuar para no tener que decir estas cosas ".

Además contó: "Carlos está tratando de averiguar quién es quién y trata todo el tiempo de zafar del lío en el que se metió. Lo que tiene de bueno esta ficción es que hasta el final no sabés quién es quién. Hay un juego de misterios que se resuelve recién al final".

Luego, al ser consultado acerca de las escenas de sexo, Cabré relató: "Las odio con toda mi alma. No me gustan y a veces, cuando las veo, me incomodan. Me conocen, saben cómo me pongo y lo mucho que me incomodan, por eso me dan muchos instrumentos para hacerlas, de cómo se hacen. Y hay dobles para hacer cosas que yo no haría".

"Tu parte del Trato" se estrena el miércoles

El programa "Tu parte del trato", proyecto conjunto de Eltrece, TNT y Flow producido por Polka, se estrenará el próximo miércoles por el mencionado canal de aire a las 22.45 y junto con Cabré, Wexler y Stuart, habrá un gran elenco.

El mismo está compuesto por Carola Reyna, Federico Olivera, Gustavo Garzón, Silvia Kutica, Fabián Arenillas, Roberto Vallejos, Romina Ricci, Hugo Arana, Natalia Lobo, Federico Salles y Julieta Vallina.

Esta serie original constará de ocho episodios, está escrita por Guillermo Amoedo basada en personajes y argumento propios y de Amaya Muruzábal para Producciones Dopamine y fue dirigida por Jorge Nisco.

Sinopsis argumental

Carlos (Cabré) es un empleado en una importante empresa financiera. Su especialidad es evaluar y detectar oportunidades en el mercado. Sin embargo, su enorme talento y experiencia en la materia no suelen ser reconocidos. Su jefe es capaz de privarlo de un merecido ascenso para promover a gente de su propio riñón, que no poseen ni la mínima preparación técnica.

Esta situación lo tiene sumamente hastiado

Un día conoce a Patricia (Stuart), una mujer intrigante con la que intima. Ella le hace una propuesta que, en apariencia, parece inocente: hacer un pacto para librarse mutuamente de las personas que odian. En el caso de Carlos, el primero en la lista es claramente su superior.

A la mañana siguiente, de regreso a su rutina, el hacker se entera de que su jefe ha sido asesinado. Un sudor frío recorrerá su cuerpo: ¿su deseo se hizo realidad? Luego del fatídico hecho, no vuelve a tener noticias de Patricia...hasta tres años después.

Aquella mujer reaparecerá exigiendo ahora "su parte del trato": es el turno de bde hacer algo por ella. Debe arruinarle la vida a María (Wexler), persona con la que Patricia está más que enemistada. Víctima de un chantaje, el analista financiero es utilizado para ejecutar una venganza ¿Será capaz de llevar a cabo este siniestro plan?.