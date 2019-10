La bella morocha de 28 años de edad, Sofía "Jujuy" Jiménez se encuentra en un excelente momento profesional y feliz de estar en pareja con el gran tenis argentino Juan Martín Del Potro.

Nada parece detener a la modelo que sigue realizando muchas producciones para diversas marcas y productos pero también engrosando sus filas de seguidores en Instagram.

A diario comparte imágenes que deján atónitos por su belleza a los fans que tiene en la popular red social. Ellos aprovechan para dejarle piropos junto a cada instantánea.

La jujeña tiene un carisma especial y siempre se habló de ella, desde que era pareja del "Pelado" López, luego conquistó el corazón del prestigioso tenistas tandilense y en su carrea profesional a demostrado diversas facetas.

Actualmente, Sofía "Jujuy" Jiménez presentó su colección cápsula de la mano de "Rimmel".

Con un look denim, prácticamente sin maquillaje y en topless la modelo hizo estallar su cuenta de Instagram.

El topless de "Jujuy" Jiménez

En dos fotos tuvo casi 30 mil likes y una decena de comentarios que halagaron su belleza.

Habló una ex de Del Potro y dijo cosas tremendas: ¿advertencias para Sofía "Jujuy" Jiménez?

Stephanie Demner, actual novia de Guido Pella pero ex pareja de Juan Martín del Potro, fue invitada al programa “Carolos en el bar”, que conduce Martín Cirio y contó su mala experiencia con un ex.

La rubia habló de una relación muy tóxica y por los detalles parece referirse a ‘La Torre de Tandil’: “A mí una vez me pasó que, viste que en verano una suele ponerse polleras más cortar pero no pasa nada porque abajo tenés la bikini, pero me agaché a atarme los cordones y se me vio un poco la bikini, y el chabón me dejó sola”.

Y agregó: “Me pasaba que se enojaba y yo no me daba cuenta, porque eran enojos tan raros que yo creí que se enojaba por otra cosa. De esas fueron muchas hasta que lo terminé dejando porque me dijo ‘te pusiste una pollera’”. Pero el punto más álgido de la charla vino con la última confesión sobre el comportamiento de supuestamente Del Potro.

“Una vez me disfrazaron de ir al psicólogo de parejas, fui a la sesión y el chabón resultó ser un estratega: “Nos atendió en su casa, todo muy raro. Al otro día quedé con mi ex en que yo no le iba a revisar más sus cosas y que él iba a dejar de cagarme. Esa era la consigna. Él había venido diciendo que cambió, que iba al psicólogo… nos fuimos con esa consigna”, sostuvo la bella modelo.

“Encontré las charlas con ese ‘psicólogo’, y vi que me forreaban mucho, diciendo que ‘me iban a sacar la pelota’ y que era una ‘minita del orto’”, finalizó. "Yo sé quién es y está en pareja. Y cada vez que lo veo digo ‘quiero mandarle un mensaje a la mina diciendo cuidáte loca’ Es un psicópata", arrojó Stephanie Demner. ¿Se refería a ‘Jujuy’ Jiménez?....