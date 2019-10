El Peque Schwartzman se metió en semifinales del ATP de Viena

El tenista argentino Diego Schwartzman le ganó al top ten ruso Karen Khachanov por 7-6 (8/6) y 6-2 y se metió en las semifinales del ATP 500 de Viena, que se juega sobre superficie dura y repartirá premios por 2.433.800 euros.

El Peque Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP, superó a Khachanov, el número 9 del mundo, en una hora y 42 minutos de juego y se clasificó a una semifinal por quinta vez en el año.

This rally is so good, it doesn't need a caption.@dieschwartzman #ErsteBankOpen pic.twitter.com/WSxVOuD1Wi