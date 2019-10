Valos y el Banco de Alimentos convocan a colaborar a pesar de las dificultades

Por cuarto año consecutivo, dos ONG mendocinas, el Banco de Alimentos y Valos, se reúnen para realizar una cena anual, será el 1 de noviembre en el hotel Intercontinental.

Daniel Ortiz, presidente del Banco de Alimentos de Mendoza, expuso: “Desde el Banco de Alimentos está en el ADN trabajar en red. Con Valos trabajamos en red pero compartimos principios y valores, es una organización hermana porque compartimos los mismos fundadores".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-25-9-46-17-el-aeropuerto-de-mendoza-y-una-certificacion-internacional

“Siempre fue difícil, cada día más. Aumentan las demandas y por otro lado disminuyen los aportes. No tiene que ver con la voluntad de la gente o empresas, sino con algo económico social que estamos viviendo. No nos está yendo mal, los resultados son relativamente buenos. Vamos creciendo año a año en la capacidad de aportes, pero es una tarea muy difícil. Las industrias, que son foco de aportantes, están trabajando en disminuir sus pérdidas y aportes porque no se puede. También lo vemos en lo particular, cuando hacemos las campañas en supermercados, año a año el volumen recaudado se va achicando”.

“Vivimos en una sociedad muy solidaria, se nota la voluntad de la gente por colaborar. En el Banco de Alimentos vos podés colaborar como quieras: donando tiempo, alimentos, recursos, bienes, todo es bienvenido”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-25-9-15-25-el-area-de-salud-provincial-valida-titulos-e-incorpora-a-medicos-venezolanos

Leandro Arriagada, coordinador de Valos, señaló: “En la cena se ha hecho un trabajo amplio. Se puede comprar la entrada, que es para particulares el valor es de $2 mil. También se puede comprar la mesa completa, esto se puede hacer en la plataforma kirih.com. En otro caso lo pueden comprar en las organizaciones. Este año para ambas organizaciones ha sido una puesta fuerte de salir a buscar organizaciones que apoyan a la fiesta, personas que quieran abonar la entrada porque ha sido menor la convocatoria. Pero no ha sido relevante para nosotros en el sentido de ir a buscar nosotros. Somos dos organizaciones hermanas donde trabajamos con diferentes proyectos y objetivos, algunos son de impacto real. Esta cena nace de la unión de estas dos organizaciones que impulsamos los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS de las Naciones Unidas. Todo lo recaudado en un porcentaje va al Banco de Alimentos y otro a Valos. El Banco de Alimentos con el ODS Nº 2 que es hambre 0 y desde Valos impulsando otros objetivos haciendo que sea mayor la precaución de los empresarios de Mendoza para alcanzar el desarrollo sostenible”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-24-10-26-1-se-viene-un-nuevo-remate-de-vehiculos-en-godoy-cruz

Ortiz invitó a quienes quieran sumarse al proyecto: “Yo siempre comento cómo comencé con el Banco. Un día me junté con un amigo y le dije que tenía un minuto y quería aprovecharlo en algo. En ese momento, mi amigo Coco Grass me dijo que era el minuto que les hacía falta. Es una actividad que enamora. Te permite colaborar como puedas hacerlo. Necesitamos a gente en todos los niveles y para todo. El voluntariado es fundamental en la organización. Todos los voluntariados son importantes y lindos, pero trabajar con en el Banco de Alimentos tiene un valorcito agregado. Hoy tenemos 32.200 personas a través de 84 organizaciones de la sociedad civil. Nosotros valoramos mucho las donaciones desde personas particulares hasta de grandes empresas".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-25-7-40-0-mendoza-produce-el-65-de-los-vinos-del-pais-de-la-mano-de-casi-11-mil-productores

Por último, refrescó que necesitan colaboraciones, tanto de alimentos como de fondos de dinero. "Estamos repartiendo más de 850 toneladas de alimentos al año. Se pueden comunicar al 4244044 y por internet”.