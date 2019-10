Aseguran que la crisis de Chile es interna y que no se observa influencia del exterior

Una nueva jornada de protesta complica aún más el clima social que se vive en Chile. Mientras el presidente Sebastián Piñera trata de aplacar la protesta, sacarla de las calles y encaminar a su país a un terreno de paz, que pareciera estar lejos de llegar.

El primer mandatario anunció una serie de medidas e intentó reunirse con partidos políticos y diferentes sectores. En el caso de los primeros, solo tuvo algunas respuestas, mientras que las entidades políticas que conformaron la coalición de la administración de Michelle Bachelet se negaron a ir al Palacio de la Moneda (sede del Gobierno).

La negativa obedece a que quieren que el presidente se reúna también con la gente que protesta en la calle y que dejen de apuntarla los fusiles de los militares.

Ante este panorama, El Ciudadano mantuvo un diálogo con el prestigioso escritor, columnista y periodista del legendario diario El Mercurio Audénico Barria Navarro, quien habló de la situación de su país.

“Por la gravedad de los acontecimientos, hasta ahora, el futuro de superar la situación en Chile es incierto. La violencia fue incrementándose día a día y no se vislumbra una salida próxima. Creo que todo depende de cómo reciba la comunidad el cúmulo de medidas que anuncia el presidente Sebastián Piñera”, opinó.

Y explicó que “aún así la situación se complica porque en cada jornada de protesta se incrementan las demandas, por lo que sacar a la gente de las calles será difícil a pesar del estado de excepción y a pesar del estado de sitio, puntos que Chile no vivía desde a año 1987”.

Cuando se le consultó sobre las versiones que aseguraban que hubo un pedido de dimisión del presidente chileno, respondió: “Hasta el momento nadie lo ha pedido formalmente. Los partidos políticos han sido cautos, a pesar de que entre los manifestantes se han visto carteles y gritos pidiendo la dimisión del presidente. Más allá de eso, yo no creo que eso se produzca, porque al final Chile superará el difícil momento, teniendo en cuenta que el país ya ha superado muchas crisis. Por supuesto que esta crisis tiene un horizonte, la respuesta que la administración de Piñera le dé a los problemas de la gente”.

“La protesta no viene de afuera, son problemas del lugar”

También se le preguntó cuál es el origen del conflicto, a lo que respondió: “En mi país se aplicó una agenda macroeconómica que ha hecho que Chile aparezca en los ranking económicos del mundo, como un oasis dentro de Latinoamérica. Hoy esta crisis demuestra que no se llevó en forma paralela una agenda social y, entonces se fueron acumulando necesidades de la gente que el estado no dio respuestas”.

“No veo y no creo que algún factor exógeno haya colocado en esta situación de crisis a Chile. Más bien veo cómo existe rabia acumulada del pueblo chileno, es decir, deudas pendientes con la comunidad, como la salud pública, donde no se dan respuestas. Otro tema son las pensiones, donde la gente ahorra toda su vida para recibir una pensión por el equivalente a US$ 400, que con el nivel del costo nuestro implica una paupérrima pensión. Otros eternos temas pendientes con la educación, que continúa negándosele la gratuidad. Las deudas sociales con pueblos originarios, sueldos con trabajadores públicos donde hay una fuerte discusión por las horas, en donde se le propuso al Gobierno 40 horas semanales que no quiso responder. Todos estos puntos, junto a otros, explotaron en las calles de Chile”.

Sobre el acercamiento de Piñera con partidos políticos chilenos, aclaró que “el presidente se ha reunido con algunos partidos políticos, excepto los que conformaron la coalición del gobierno anterior, el Socialista y el Comunista. Estos consideran que en la mesa de diálogo deberían estar personas de la sociedad civil, que en definitiva, es la gente que reclama en la calle, es decir, la gente que tiene demandas, y no con los círculos políticos. Sobresale de la negativa de los dos partidos opositores, la reflexión de cómo se puede hablar de diálogo cuando la gente en las calles tiene a los militares apuntándole a sus espaldas”.

Finalmente, el periodista chileno aseguró que “si los anuncios del presidente Piñera tienen incorporados a gremios y organizaciones sociales que reclaman, podría encaminarse a una solución, algo que aún así no será tan rápida, ni a corto plazo”.

“En Mendoza hubo gente que quiso sacar provecho de la situación”

El cónsul general de Chile en Mendoza, Eduardo Schott, aseguró a CNN Radio Mendoza que con las manifestaciones del lunes en la plaza Chile hubo gente que quiso sacar provecho de la situación.

“Lo único que puedo decir, como algo muy general, es que muchas veces este tipo de manifestaciones son aprovechadas y ya entrar en calificar cuáles pueden haber sido las personas buenas. Nosotros sabemos que aquí hay una campaña electoral y eso es posible que de alguna manera haya gatillado la presencia de personas que quisieron sacar algún provecho”.

Y agregó: “La verdad de las cosas es que nosotros ya teníamos el anuncio de que había ciertas organizaciones que estaban planificando una manifestación frente al consulado, así lo hicieron saber, y nosotros tomamos las medidas de resguardo del caso en ese momento para asegurar la integridad física de nuestras instalaciones. La manifestación se realizó de manera pacífica, siempre tuvimos nosotros el acompañamiento y el resguardo de la Policía Federal, no hubo incidentes y fue todo pacífico”.

Tal como explicó el cónsul, todo lo que ocurrió después es un asunto policial. “Aquí entramos en un terreno especulativo y la verdad de las cosas es que eso más bien está para los investigadores, los periodistas y para los analistas políticos. No nos corresponde a nosotros hacer una evaluación de qué es lo que pudo haber ocurrido, podemos decir que de acuerdo al parte policial hubo una cantidad de gente, en ese momento me parece que fueron 28 personas detenidas, aparecieron algunos otros datos ahí de la nacionalidad de las personas y eso hace creer que puede haber un acompañamiento político de tipo local. Pero más que eso yo no puedo decir, no me quiero adentrar en esas especulaciones”.