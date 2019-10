El presidente Mauricio Macri encabezó la última marcha del "Sí, se puede" ante una multitud en Córdoba, en el cierre de su campaña para la reelección, y afirmó: "Esto no termina acá, tenemos el 27 de octubre y el 24 de noviembre para consolidar esta esperanza".

Acompañado por el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto; el presidente del bloque oficialista de Diputados, Mario Negri, y la primera dama, Juliana Awada, Macri remarcó que en la votación del domingo "se da vuelta" la derrota por más de 15 puntos que sufrió en las PASO del 11 de agosto frente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Al respecto, aludió a la fecha del hipotético balotaje, en caso de que Fernández no supere el 45% de los votos: "Esto no termina acá, tenemos el 27 de octubre y el 24 de noviembre para consolidar esta esperanza", sostuvo al respecto.

Previamente dio unas palabras Pichetto, quien criticó al Frente de Todos: "No queremos la reforma agraria, no queremos lo que dice (el referente de la CTEP, Juan) Grabois, no querermos que expropien los inmuebles desocupados, no queremos humillar a Córdoba como hizo Cristina Kirchner, que abandonó a Córdoba en momentos difíciles".

Sobre el final del acto, Macri y Awada le cantaron el feliz cumpleaños a Pichetto, luego la primera dama sorprendió al dar unas breves palabras ante la multitud reunida en el centro de la ciudad de Córdoba y por último se entonó el himno nacional.

El acto completo en Córdoba: