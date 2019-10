Sergio Massa: "El domingo le mandan a Macri y Vidal el telegrama de despido"

El candidato a diputado del Frente de Todos, Sergio Massa participó en el cierre de campaña del intendente Javier Osuna en el distrito bonaerense de General Las Heras y aseguró que el domingo en las urnas "los argentinos le van a mandar el telegrama de despido" al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal.

"Espero que el presidente Macri asuma que la sociedad Argentina eligió otro Gobierno, que acepte el resultado y convoqué a construir una transición ordenada", resaltó el tigrense.

Según sostuvo, "el Gobierno está ocultando su fracaso con agravios y acusaciones vacías de contenido".

"A lo largo de estos cuatro años, la frustración que generó Macri, destruyendo el empleo, subiendo las tarifas y con una inflación descontrolada, obligan al Gobierno a pararse en el lugar de la acusación y la denuncia. A partir del 10 de diciembre una nueva mayoría va a poner a la economía en movimiento y eso el Gobierno no lo puede contar", indicó Massa en General Las Heras.

Y agregó: "El 11 de diciembre comienza un nuevo Gobierno en el que Alberto (Fernández) buscará cerrar la grieta definitivamente, para que no perdamos más energía en peleas que no llevan a nada, donde unos tiran para un lado, otros tiran para el otro y mientras el país no crece".