Ídolo de River fustigó a Tevez y tildó de "gordito" a De Rossi

Norberto Alonso, ídolo de River, criticó hoy con dureza a Boca y señaló que "tiene ex jugadores como (Carlos) Tevez" y aseguró que no le "sorprendería para nada" que el equipo de Marcelo Gallardo levante nuevamente la Copa Libertadores.

"Boca es un equipo que no te ataca, que no te lastima y pienso que tiene jugadores que ya son ex, por ejemplo el caso de Tevez", dijo con crudeza el "Beto" Alonso en diálogo con radio Rivadavia.

En su crítica, el ex mediocampista y emblema de River en los años 70 y 80, señaló que Boca "juega muy mal", e incluso explicó que a su criterio "vendió jugadores que no debía, y armar un equipo no es fácil".

"River, durante estos cinco años, se asentó y eso no es fácil. Boca recién está empezando. Es muy difícil armar un equipo y más con jugadores que no conocen la camiseta de Boca", agregó Alonso.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-23-19-27-40-echaron-al-empleado-de-seguridad-que-festejo-con-los-jugadores-de-river

Al referirse a la llegada de Daniele De Rossi al plantel boquense, Alonso dijo: "Yo no sabía ni quien era. No sé que compra quisieron hacer, no entiendo a los dirigentes de Boca. Es un jugador más bien gordito, de 36 años".

El ídolo "millonario" señaló además que el River de Marcelo Gallardo "sabe a lo que juega" y comparó este presente del club de Núñez con la época en la que Carlos Bianchi era el entrenador de Boca y ganó todo lo que tuvo enfrente.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-23-8-56-37-la-reflexion-de-mauro-zarate-que-emociono-a-los-hinchas-de-boca-luego-del-superclasico

"Boca, en un momento, lo tuvo así a River durante la era (Carlos) Bianchi. Ahora con Gallardo le está pasando lo mismo", señaló el volante campeón del mundo con el club en 1986.

Incluso fue más allá con los elogios para Gallardo y éste presente: "No me sorprendería para nada que River vuelva a ganar la Copa Libertadores; es un equipo sólido con jugadores de mucha experiencia".

"River es un equipo que va a la cancha de Boca sin ningún tipo de problemas, no arruga en ninguna cancha. Es un equipo sólido, firme", afirmó.