Zampedri salió a pedir disculpas tras posar con la camiseta de River

Tras haber subido a una red social una foto de él y su familia con la camiseta de River festejando la eliminación a Boca de la Copa Libertadores, el delantero de Rosario Central Fernando Zampedri pidió disculpas públicamente, aunque quedó expuesto a una sanción económica por parte del club.

En una conferencia de prensa en la que se encargó de remarcar que él mismo había solicitado, afirmó: "Quiero pedir disculpas, subí una foto sin ánimos de agredir, ni generar problemas, es lo que menos quiero tener. Estaba contento, nunca había subido una foto con una camiseta. A los dos minutos me di cuenta (de) que me equivoqué. No quise molestar a nadie, fue un grave error".

El delantero hizo una publicación en Instagram en la que estaba con su esposa e hija, haciendo el número tres con sus dedos, en referencia al resultado de la final en Madrid entre River y Boca por la Copa Libertadores de 2018.

Más allá de que luego borró la publicación, la misma se viralizó en redes sociales y generó mucho malestar entre simpatizantes del club rosarino.

"No es solo por el momento, es una de las instituciones más grandes del país. Creo que Rosario es una ciudad muy futbolera, Central tiene hinchas que salieron a comentar la foto y son fanáticos, no se vive como en otro lado", indicó.

Muchas ex jugadores celebraron el pase a una nueva final

Fernando Cavenaghi, Sebastián Driussi, Lucas Alario, Matías Kranevitter, Germán Pezzella, Rodrigo Mora y los mendocinos Ramiro Funes Mori y Gonzalo Pity Martínez, fueron los ex jugadores de River y, protagonistas del ciclo Gallardo, que celebraron en las redes sociales de forma eufórica.

Vamooooooooooo a otra final felicitaciones jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchasssss a x la quinta 👏👏👏👏👏❤️🐔 — Fernando Cavenaghi (@Fercaveoficial) October 23, 2019

Una vez más... y ya van 5 😂🙏🤭❤️ — Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) October 23, 2019

Vamosssssss River otra final!!! Felicitaciones!!!!🐔❤️ @RiverPlate — Ramiro Funes Mori (@funesmoriofi25) October 23, 2019

Felicidades River por una nueva final👏🐔🤚🏻 — Lucas Alario (@lucasalario13) October 23, 2019

Nicolás Otamendi, el defensor del Manchester City de Pep Guardiola que podría llegar a River, luego de que finalice su contrato con el elenco inglés, en 2022, es un reconocido hincha millonario que también festejó la victoria ante su clásico rival.