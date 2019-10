La puerta del despacho del diputado nacional de Cambiemos Daniel Lipovetzky amaneció este miércoles con un preocupante mensaje, haciendo alusión a la caída de Boca, a su relación con Daniel Angelici y a su fin de ciclo como congresista de la Cámara Baja.

"Tas afuera", se lee en uno de los dos carteles que le pegaron en la puerta, haciendo referencia a la derrota sufrida anoche por la Copa Libertadores y al tribunal deportivo al que acudió Boca Juniors para reclamar la final perdida en diciembre del año pasado ante River.

Además, ese mensaje alude la salida del diputado, quien no continuará en la Cámara Baja ya que no está en la lista de candidatos para renovar su banca este año. Esta decisión se dio a partir de una serie de cortocircuitos que mantuvo con el oficialismo, que lo tildó de "diputado rebelde" por no acoplarse siempre a lo pautado por el bloque de Cambiemos.

Además, centímetros más abajo se ve una foto del presidente de Boca, Daniel Angelici, que tiene vínculo con el diputado, explica Nexofin.

La amenazante imagen fue subida por el sitio Expediente Político, que explicó: "La jugada puede estar vinculada con la pelea política que se viene en Boca de cara a las elecciones. En los pasillos del Congreso la adjudicaron a sectores de La Cámpora, que empujan una alianza interna de la oposición para las elecciones de diciembre".