Candidato bonarense de Gómez Centurión llamó a votar por Macri

El candidato a gobernador bonaerense del Frente Nos, Gustavo Álvarez, pidió a la ciudadanía que no vote a su espacio político y que, en cambio, apoye la postulación del presidente Mauricio Macri.

"Te pido que no me votes, que no votes al Frente Nos, que votes a Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto", manifestó el dirigente de origen peronista a través de un video difundido en sus redes sociales.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-22-14-22-16-marcelino-iglesias-pidio-el-voto-a-macri-y-cornejo

De manera insólita, el postulante, que obtuvo 168.223 votos en las elecciones primarias, no solo rechazó el apoyo a su candidatura, sino que también involucró a la del resto del espacio liderado por la fórmula Juan José Gómez Centurión-Cynthia Hotton.

"Fernández - Fernández, sabemos como son. Kicillof es un ilegal en la provincia de Buenos Aires", dijo el candidato. Además acusó a Alberto Fernández de ser cómplice del "tema de la efedrina, junto con Capaccioli".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-22-19-39-34-macri-en-rosario-hoy-estamos-mejor-parados-que-hace-cuatro-anos

Finaliza el video diciendo: "Por eso renuncio a mis votos en el Frente Nos y te digo: vamos con la fórmula Macri - Pichetto, salvemos a la Patria del narcotráfico".

La decisión perjudica la intención principal del espacio "provida", que es conseguir la mayor cantidad de legisladores nacionales para tener mayor peso en un eventual nuevo intento para despenalizar o legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

https://s3.amazonaws.com/us.cdn.ciudadanodiario.com.ar/102019/1571847741141/Por-favor-hagamos-q-este-domingo-se-haga-todo-en-orden,-q-fiscalicemos-y-controlemos-hasta.mp4