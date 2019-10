El proyecto minero Hierro Indio será tratado desde mañana en la Legislatura

En la sesión ordinaria de mañana se trataría finalmente el proyecto de ley que permite la reactivación de la mina de Hierro Indio. Esto surge por el despacho del plenario de comisiones que estuvo tratando el tema, tras la audiencia pública de principios de septiembre en la ciudad cabecera del departamento Malargüe.

El proyecto despierta fuertes cuestionamientos por parte de agricultores, vecinos e integrantes de las Asambleas Mendocinas por el Agua, quienes consideran que no se han respetado los argumentos jurídicos que indique la Ley 7.722. Por sobre todo, el alto peligro de contaminación de las nacientes del río Atuel.

Por el lado oficial, aseguran que tales afirmaciones, de quienes no están de acuerdo que se reactive Hierro Indio, carecen de sustentación, porque al decir del Gobierno: “Todo lo realizado se hizo bajo el paraguas de la 7.722, con informes y seguimientos universitarios y científicos”.

El Ciudadano dialogó con el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, Jorge Sosa, quien afirmó: “Para el miércoles hemos solicitado preferencia con despacho del proyecto de Hierro Indio”.

Al preguntarle sobre el cumplimiento de los pasos del proyecto, dijo: “Estamos hablando de la primera etapa de prospección que no supera los 30 días, que con aparatos imantados recorren un perímetro y luego se llevan a cabo perforaciones que tienen como máximo 70 metros de profundidad, donde se sacan muestras testigos que verifican qué tipo de material hay en el lugar y a qué profundidad”.

El proyecto tiene una audiencia pública con amplio informe

Cuando se le observó las dudas y temores que el proyecto despierta, un poco molesto el legislador respondió: “Le indico que miren las 500 páginas colgadas en internet. Ahí se notará que uno de los informes que se produjeron en la Declaración de Impacto Ambiental dice que no afecta a los periglaciares, algo que resalto del pormenorizado informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que indica precisamente que esta primera etapa no afecta al río Atuel”.

Y sobre el inicio de la principal cuenca hídrica del Sur, detalló: “El río Atuel tiene una serie de afluentes, el emprendimiento en cuestión está entre dos de ellos. El más cercano es el arroyo Colorado que no estaría afectado en la fase de exploración de la mina, porque no tendría ningún vertido, por lo que no se debe decir o afirmar que no cumple con la Ley 7.722. Es poco serio que esto se afirme desde un púlpito, cuando hay abultado informe confeccionado por una consultora especializada, la UNCuyo, el Departamento General de irrigación, el IANIGLA y los tres municipios del Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe), que manifiesta que este proceso de exploración es de bajo impacto”.

Finalmente, Sosa amplió su respuesta: “Lo otro que se tiene que tener en cuenta, para la segunda etapa de la reactivación de Hierro Indio, una vez comprobada la presencia del mineral, hay que llevar a cabo una nueva declaración del impacto ambiental, tal cual está plasmado en la Ley 7.722. Hay que tener en cuenta que el pasado 5 de septiembre se llevó a cabo la audiencia pública en la ciudad de Malargüe, donde 400 personas participaron activamente debatiendo el tema del agua y la cuestión ambiental”.