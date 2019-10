Tras sus acusaciones, Fernando Espinoza fue citado a declarar en AFA

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino citó para este jueves al árbitro Fernando Espinoza, quien denunció que el presidente de Huracán había ingresado en el entretiempo del partido ante San Lorenzo, en el vestuario.

Más allá del informe arbitral, el organismo lo convocó para que rectifique o ratifique sus dichos en la televisión, en los que aseguró que entrenaron "más de 20 personas" del equipo local a su vestuario "entre dirigentes y el presidente (Alejandro Nadur)", lo que derivó en una denuncia policial.

Según supo NA de fuentes vinculadas al arbitraje, Nadur esperó a los jueces en el hall central del estadio Tomás Adolfo Ducó, entre el vestuario de los árbitros y el local, donde increpó a Espinoza y sus asistentes.

Las fuentes indicaron que no hubo insultos, pero si fuertes recriminaciones, por dos supuestos penales no cobrados y las cinco amarillas que le mostró a futbolistas del Globo en el primer tiempo.

A raíz de este episodio, se radicó una denuncia, que quedó a cargo de la Fiscalía 30, a cargo de la doctora Filgueira, y la División Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires labró un acta.

#TNTSports | Alejandro Nadur contó un insólito cruce con el árbitro del clásico: “Yo estaba con los jugadores en el entretiempo y Espinoza me dijo ‘no me pegue, no me pegue’.”#Huracán 🆚 #SanLorenzo pic.twitter.com/rU425m7NRD — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 20, 2019

Al respecto, el artículo 52 del Código Contravencional porteño dispone que "quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos o uno (1) a cinco (5) días de arresto".

Por su parte, Nadur brindó una entrevista televisiva en la que negó haber entrado al vestuario de Espinoza para increparlo.

"Espinoza me dijo no me pegue, no me pegue mientras yo hablaba con los jugadores, una cosa de locos. Ese fue el diálogo con el árbitro", afirmó el presidente de Huracán.

El Tribunal de Disciplina se tomará varios días para analizar el caso y, en caso de determinar un castigo, existen varias variables.

Una de ellas es sancionar a Huracán con la clausura del estadio y dictarle una prohibición de concurrencia a las canchas al directivo o la otra es castigar sólo al propio Nadur.

Con respecto a esto, hay un antecedente cercano: el presidente de Agropecuario, Bernardo Grobocopatel, fue sancionado con tres meses de suspensión por criticar públicamente al árbitro Lucas Comesaña, quien le diera un polémico penal a Barracas Central en un partido entre ambos equipos.