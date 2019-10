Crisis en Chile: estas son las consecuencias en Mendoza

Los conflictos en el vecino país a raíz de la suba en el boleto del metro, desataron fuertes movilizaciones y hechos de violencia. El presidente Sebastián Piñera, declaró el estado de emergencia en la capital el sábado 19 de octubre y desde ese momento hubo al menos 15 muertos en diversos enfrentamientos entre militares con pobladores.

La provincia de Mendoza, ligada siempre al vecino país por su cercanía, también sufre las esquirlas de los que allí sucede.

La terminal 'vacía'

El panorama en la Terminal del Sol, es similar al de ayer lunes. Hay una evidente disminución del flujo de personas que salen de Mendoza.

Uno de los ejes de esta cuestión es que hay empresas que han interrumpido desde el sábado, sus servicios hacia Chile .Varias de ellas tienen base en el país trasandino y en nuestra provincia tienen solo una sucursal.

Un 20% en total de las empresas que trasladan pasajeros entre el vecino país y la Argentina, han suspendido sus operaciones en la terminal. El resto está cumpliendo con “normalidad”, porque en realidad el último viaje se realiza al mediodía.

Cabe destacar que el Paso Internacional, se cierra a las 18 por el toque de queda que aún rige en Chile. Además, desde las 16 se impide que suban todos los vehículos que están en Uspallata. Es decir que el ‘corte’ se produce en esa localidad montañosa mendocina para evitar que los vehículos puedan cruzar, por lo que sería en vano que suban hasta la frontera.

El último servicio de salida hacia Chile desde nuestra terminal es el de las 13 y las 13.30.

Hay muy poca gente que está decidiendo viajar, en general se trata de personas que lo deben hacer por alguna obligación. Varios de los pasajeros fueron advertidos por sus familiares del país trasandino, de que la situación está muy complicada allá y que salvo una emergencia, eviten viajar.

Hubo pasajeros que recibieron el dinero de vuelta por parte de las empresas. Estos ya habían comprado el pasaje y luego desde diversas compañías se tomó la decisión de suspender el servicio.

Esquirlas en la Legislatura de Mendoza

Esta mañana se produjo el retiro masivo del Bloque de Senadores del Frente Cambia Mendoza en la Legislatura de Mendoza.

Desde ese bloque no dieron quórum​​ para que se trataran dos propuestas (FIT-PJ) para que la Legislatura se expida por los graves episodios de la Plaza Chile.

La tensión llegó hasta los legisladores de la casa de las leyes de Mendoza.

El jefe del bloque peronista del Senado, Adolfo Bermejo, dijo visiblemente indignado: "Se paran y se van del reciento para no escucharnos a nosotros. La verdad que da vergüenza, a mí me da vergüenza, me imagino que a ellos no por eso no están aquí presentes".

El 'tema Chile' y la violencia en Mendoza

La situación de enojo y descontento del vecino país, tuvo eco en nuestra provincia hace algunas horas.

Cerca de las 21 del lunes, manifestantes se acercaron hasta las puertas del consulado de Chile situado sobre la Av. Belgrano. En el sitio los ánimos se crisparon, cuando algunas personas interrumpieron el normal funcionamiento del Metrotranvía y de la nombrada arteria céntrica.

La Policía llegó hasta el sitio y los evacuó pero minutos más tarde, un grupo de estos manifestantes se dirigió hasta la Plaza Chile, ubicada cerca del consulado y la situación tuvo una escalada de violencia.

Hubo rotura de vidrios de casas de la zona, agresiones a vehículos estacionados y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La Policía llegó hasta el sitio y buscó desalentar los incidentes mediante el uso de gases lacrimógenos y balas de goma.

Manifestación en Mendoza, por las luchas que tenemos en Chile! Todos los policías son unos bastardos! aguante la solidaridad latinoamericana!

El enfrentamiento con las autoridades fue caótico, hasta los Bomberos arrojaron manguerazos de agua para intentar dispersar a los manifestantes.

Hubo alrededor de ocho detenidos, luego de la gran trifulca en ese espacio verde.