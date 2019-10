Néstor Majul: "La gente se puso muy virulenta, tenemos varios detenidos"

Por la crisis que enfrenta el país trasandino, en nuestra provincia hubo diversos enfrentamientos entre manifestantes y policías, en la plaza Chile (Gutiérrez 5500, Ciudad).

El subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, habló de lo sucedido en las protestas. Indicó en radio Mitre que había dos grupos, uno manifestándose de manera "tranquila" y "otro que decidió cortar las vías en el metrotranvía. Se les pidió por favor que se retiraran, con una especie de negociación. Estaban trabando un servicio público. Hubo algunas escaramuzas, hasta que decidieron irse a la plaza Chile".

Además, remarcó que están a la espera de un informe elaborado por la Municipalidad de Capital "para saber cuáles fueron los destrozos. Largaban trozos de baldosas a todo el personal policial".

“En un principio bomberos trató de persuadirlos con agua. La gente se puso muy virulenta, tenemos varios detenidos. Hay dos edificios con vidrios rotos, vehículos estacionados rotos. Los hechos lamentablemente terminaron así, pero no entendemos por qué el grado de virulencia", expresó.

Agregó que aproximadamente 30 sujetos quedaron detenidos durante los disturbios, de los cuales la mayoría quedó en libertad. El resto (alrededor de 10 personas) está a disposición de la fiscalía.

"No tenemos problemas con las protestas, es más, podemos llegar a dar la seguridad y tranquilidad para que las protestas se lleven adelante con total normalidad, que se puedan expresar, como lo hizo un grupo importante que no estaba ocasionando problemas. Cortar la calle Belgrano, con lo que implica, el metrotranvía, hacer daño en una plaza, no es de protestar. Si la protesta se lleva a cabo con total normalidad, nosotros no tenemos inconvenientes".

Y sobre el accionar de los uniformados, resaltó que "se trata de negociar hasta donde se puede". Fue cuestionada la forma de intervenir, pero Majul marcó que "la persuasión fue con agua, gas pimienta. Fue creciendo en la medida que se desarrollaban los hechos de los manifestantes. ¿Qué culpa tienen los locales de los edificios de la calle Necochea de una protesta por problemas en otro país?".

De todos modos, "si hay exceso, hay videos, lo vamos a investigar. Aparte a la gente le hicimos saber que tienen todo el derecho a denunciar si siente que ha tenido alguna represión por parte de la Policía. No tenemos problemas en investigar", expuso.

Por último, comentó que el Consulado tendrá vigilancia "como objetivo permanente".