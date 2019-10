Messi y Agüero fueron nominados al Balón de Oro 2019

Los argentinos Lionel Messi y Sergio Kun Agüero fueron incluidos en la lista de 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2019 de la prestigiosa revista deportiva France Football, que será entregado el lunes 2 de diciembre en París.

Messi, de 32 años, intentará ganarlo por segunda vez después del galardón recibido en 2009, antes que el medio francés se asociara con FIFA para entregar el FIFA Balón de Oro, que el rosarino atrapó en 2010, 2011, 2012 y 2015.

