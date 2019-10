Para poder cobrar el bono de desempleo en el marco de la emergencia alimentaria, es necesario estar registrado en la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La forma de anotarse es a través del "CUIL DEFINITIVO" y si bien el dinero no lo entrega ANSES, lo cierto es que sin este trámite, el cobro sería imposible.

El pago está a cargo del Ministerio de Trabajo y la entrega del mismo está coordinada por diferentes agrupaciones sociales y gubernamentales.

Mañana se terminan de pagar todos los subsidios para todos aquellos desempleados que no reciben dinero por parte del estado.

TABLA DE CONTENIDOS - ANSES CUIL DEFINITIVO

¿Cómo obtener el CUIL definitivo para acceder al bono de $5000?

¿Dónde cobro el bono de $5000? (subsidio para desocupados)

¿Cómo saber si cobro el bono de $5000? (subsidio para desocupados)

¿Quiénes pueden cobrar el bono de 5000?

En primer lugar se debe estar registrado en Anses con el número de CUIL definitivo que se tramita acercándose a una delegación del organismo con el DNI en el que figura el domicilio actual.

Para hacer el trámite no es necesario tener turno previo pero debe ser presencial sin excepción.

Como dijimos al principio de esta nota, el pago depende de diversos organismos. Anses no otorga los pagos porque, justamente, el depósito es para aquellos que no tienen trabajo y no reciben dinero por parte del estado (trabajo, prestación social, etc).

Entonces, si ya te registraste en ANSES con el CUIL definitivo, para saber dónde y cómo te van a pagar te recomendamos llamar al siguiente número: 0800-333-7963 y solicitar información sobre tu caso personal.

En cada provincia, el pago es diferente e inclusive también existen diferencias en cuanto a la liquidación dentro de los municipios y/o partidos de la República Argentina.

Mañana es el último día para cobrar. Por tal motivo, si ya te registraste y tu caso es compatible al cobro, te recomendamos llamar al 0800-333-7963 y consultar por tu caso en particular. En ese lugar, te dirán si estás habilitado o no para cobrar el bono de desempleo anunciado por el gobierno nacional.

Los únicos que se pueden registrar son aquellos que estén desempleados, en situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún plan.

Además, el interesado debe ser mayor de 18 años, argentinos o extranjeros y poseer CUIL definitivo otorgado por Anses.

Una vez obtenida la constancia de CUIL Definitiva, se podrá tramitar el cobro del Bono de $5.000, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la Delegación Anses que corresponda según la dirección de beneficiario.

Finalmente, vale la pena aclarar que este pago NO califica para: jubilados, pensionados ni personas que reciban Pensiones No Contributivas, Seguro de Desempleo, Trabajen en Relación de Dependencia, sean Empleadores, Personal de Servicio Doméstico Registrado, Monotributistas, reciban Becas por Programas de Empleo u otro Plan Social.

