Finalmente la Cámara de Senadores aprobó ayer el pliego de Mauricio Javier Juan para asumir la titularidad como juez de Cámara del Tribunal Penal Colegiado Nº 1.

La votación y parte de la discusión parlamentaria fue secreta. Por eso solo se conoció que la propuesta del Poder Ejecutivo provincial obtuvo un ajustado 21 a 18.

Varias senadoras hablaron, como también lo hizo la vicegobernadora Laura Montero, quien se manifestó sobre lo que dejó esta sesión secreta y lo que ella piensa sobre este mecanismo legislativo.

“Estoy muy triste por esta señal negativa que ha dado el Poder Legislativo. Siempre expresé con mi voto a viva voz y en forma pública. La votación secreta tiñe con un manto de sospecha las posiciones individuales, más allá que en algún momento se realizó para resguardar a los senadores de algún contraataque de la Justicia, si tenían algún problema judicial”.

“Pero creo –agregó- que cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos, para que no existan más sesiones secretas. Aspecto que me lleva a insistir en la reforma constitucional, porque este tipo de accionar tira un manto de sospechas y no da claridad”.

Al consultarle sobre su negativa a que Juan sea juez de Cámara, respondió: “Insisto que mi voto fue negativo. Lo digo públicamente: mi voto fue negativo porque soy mujer, porque voté la Ley 26485, porque voté la Ley de Femicidio en el Congreso de la Nación. También porque trabajé con las asambleas por la equidad en los tres poderes del Estado, para que existiera una protocolización de la Justicia de una buena vez. Entiendo cómo es juzgar este tipo de casos”.

Voces opositoras

Las expresiones de la vicegobernadora Montero fueron seguidas por el colectivo Ni Una Menos, la madre de la joven asesinada Julieta González y legisladoras de la oposición. Una de estas últimas, Patricia Fadel, dijo que “este es un mensaje autoritario y machista, que pretende que la mujer tiene que ser monogámica, no tiene que engañar o mentir, para seguir viviendo. Como se verá, tiene tanto sesgo de autoritarismo de siglos pasados. Esto nos apena y todo lo que se ha venido haciendo a favor y defendiendo a las mujeres, hoy no se vio reflejado, sobre todo en las mujeres. Porque si las mujeres del bloque oficialista hubiesen votado con nosotros, Mauricio Juan no sería juez”.

Al responder las versiones que indicaban que legisladores del PJ votaron a favor, Fadel respondió: “Desmiento totalmente que algún legislador de nuestro bloque haya votado a favor de los pliegos de Juan. Porque contando con el voto de la vicegobernadora, hubiésemos contabilizado 19 votos con toda la oposición. Significa que hay un voto que no puso la oposición y yo tengo casi la certeza de quién fue. Alguien que, por supuesto, no fue de nuestro bloque, sino del ala izquierda de esta Cámara”.

Mucho más molesta, la senadora arremetió: “Esta es una parte maquiavélica del oficialismo que nos quiere hacer pelear entre nosotros. Es un mandato que han recibido algunos legisladores, pero no lo lograrán. Por suerte nuestra posición la hicimos pública, como la hizo la vicegobernadora, como la hicieron los senadores Marcelo Romano, Daniel Galdeano y Lautaro Giménez. Todos nosotros votamos por el no”.

Finalmente, otro de los senadores que se refirió a su negativa, fue el de Protectora Fuerza Política, Marcelo Romano, quien expresó que “una vez más queda demostrado que hay sistemas legislativos que han quedado arcaicos en el tiempo. Al oficialismo le molestó que todo el arco opositor estuviera objetando los pliegos que el Poder Ejecutivo había enviado sobre un conjuez cuestionado por falta de perspectiva de género. Fue en ese momento que se dispuso que el debate y la votación sean secretos. Todo lo ocurrido hoy nos indica que este tipo de mecanismos deben terminarse. Aun así, nosotros, desde Protectora Fuerza Política, aseguramos el voto negativo a la propuesta de que Mauricio Juan sea juez de Cámara”.

Decepcionada, Montero lloró

Con lágrimas en los ojos y consternada por el resultado, la vicegobernadora Montero expresó con respecto al fallo que se le cuestiona al juez Juan: “No puede existir más esa diferencia. Ese fallo realmente que pone en una situación de juzgar a una mujer por el uso de su cuerpo, de su libertad, es hiriente en esta etapa, porque no se les hace lo mismo a los hombres. Un hombre puede hacer absolutamente lo que quiera y jamás es evaluado, jamás es juzgado por su libertad. Encima, diría que hasta a veces se le da crédito”.

“A las mujeres se nos menosprecia por eso, eso nos menoscaba, se hiere nuestra integridad y esto no corresponde. La verdad que sí, estoy sensibilizada porque lamentablemente esta votación no pone en claro cuál fue mi voto”.