Luego de las elecciones provinciales del domingo, la figura del electo mandatario ganó relieve nacional, que se vio reflejado en la amplia cobertura que se destinó al comicio, y que significó una inyección de ánimo para toda la fuerza política, al punto de motivar que el próximo acto de envergadura de la campaña presidencial oficialista tendrá como escenario el parque O’Higgins de la Ciudad de Mendoza.

No obstante, por la magnitud del triunfo, Suarez se muestra cauto, y al realizar un balance en diálogo con CNN Radio Mendoza, expresó: “Asumimos la inmensa responsabilidad que significa ser gobernador electo, y además seguir siendo intendente de la Ciudad hasta el 10 de diciembre. Hemos estado hablando con el gobernador Cornejo en ese desayuno –por el encuentro que mantuvieron en la mañana del lunes en la residencia oficial–, sobre qué queremos instalar en Mendoza, entre el Gobernador y el que resulta electo”.

En referencia a lo conversado, sostuvo: “Charlamos temas de agenda del Gobierno. Desde hace tiempo somos equipo. Nos estamos preparando para este gran desafío en este marco de un triunfo contundente, con un apoyo de la población que me produce mucha emoción pero también una enorme responsabilidad que conlleva”.

La liviana herencia

Suarez destacó especialmente la importancia del cargo: “Es la primera magistratura de la provincia, un cargo que históricamente en Mendoza tiene mucho prestigio. Hubo gobernadores que no han estado a la altura, pero en general, en Mendoza hay una institución de mucho prestigio. Hay que honrarlo trabajando mucho, estudiando mucho, metiéndonos de cabeza en los temas”.

Hablando sobre la gobernación, también resaltó las condiciones en que heredará la provincia, y no se olvidó de su predecesor en la intendencia de la ciudad capital: “Es una vocación donde vamos a dejar todo para hacer las cosas bien. Además tengo una vara alta que ha dejado Cornejo, con lo que el desafío es mayor. Pero estoy acostumbrado porque la vara que me dejó Víctor Fayad en la Ciudad también lo era”.

Sobre las repercusiones, afirmó: “Es impresionante, he tenido conversaciones con medios de todo el país y resaltan lo hecho en Ciudad. Más con lo que pasa en Buenos Aires, donde la gente acampa en las calles, con cortes por todos lados”, y recalcó: “En Mendoza hemos logrado que las calles no se corten. La gente pasea a la mascotas y van con la bolsita, que podamos hacer espectáculos con cerca de cien mil personas sin incidentes. El respeto por el espacio público es un mérito de los mendocinos. Nos respetan en el país casualmente por eso”.

Reforma constitucional

Por otro lado, se refirió a la reforma de la Constitución: “En primer lugar, nosotros como promesa de campaña hemos dicho que vamos a bajar el costo de la política. Hemos dicho que dos Cámaras en las provincia de Mendoza no tienen sentido. Todo eso hay que hacerlo dentro del marco de una reforma constitucional, no se puede reformar un solo artículo con esto que hemos propuesto. Tenemos que cumplir con la palabra”.Y continuó destacando: “La reelección del gobernador no es un tema que está en la agenda de la gente. Arrancaríamos muy mal con un gobernador que esté pensando en su reelección. No lo tengo en los temas de agenda ni en carpeta. Hay cosas importantísimas que hacer”.

Claro que, luego del triunfo, se conocieron los alarmantes índices de pobreza que asolan al país, realidad a la que nuestra provincia no escapa. “Estamos con un porcentaje de pobreza que nos rompe el corazón a todos”, reflexionó Suarez, y agregó: “Tenemos que generar empleo, prestar mejores servicios en los hospitales y que haya mayor seguridad y no estar pensando en un tema nuestro. Si no me lo mencionan no lo tengo en la cabeza. Vamos a presentar una obra muy importante para el barrio La Favorita, ahí estaremos trabajando. Eso es trabajar en cosas que realmente le cambian la vida a la gente”.

Una inyección de ánimo para juntos por el cambio

Por último, fue consultado por lo que, según los analistas, representó esta victoria en el terreno provincial para la fuerza a nivel nacional, que insufló ánimos nuevos en la intención de revertir los magros resultados de las PASO, con una amplia ventaja opositora que parece irremontable en octubre.

Es más, en declaraciones a medios nacionales, el propio mandatario electo afirmó que, de haber perdido las elecciones en la provincia, literalmente “hubiera sido lapidario para Cambiemos”.”

Sobre el acto que se realizará el sábado en el renovado parque O’Higgins, expresó: “Voy a participar, aparte participo en la organización. Invito a todos los que quieran venir el próximo sábado, creo que a las 11”.

Pero a la vez dejó en claro que el frente principal está en la provincia, al concluir manifestando: “Nosotros vamos a trabajar con Cornejo, que va como diputado nacional, sin lugar a dudas es el mejor representante que podremos tener. Además de Jimena Latorre y Omar de Marchi, mirá qué candidatos que tenemos en el Congreso para pelear por los mendocinos”.

Finalmente, sobre la posibilidad de gobernar la provincia con un gobierno nacional de signo opuesto, se muestra cauto, y afirma esperar que Alberto Fernández esté abierto al diálogo y cumpla la promesa de gobernar con los 24 gobernadores.