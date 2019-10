Llaver y Santero, dos referentes que ilusionan

Desde hace un tiempo son dos de los más destacados representantes del automovilismo mendocino en el plano nacional. Con varios temporadas encima en las principales categorías se han trasnformado en referentes de nuevas generaciones y a su vez han cosechado muchos fanáticos en su propia tierra.

Y es por eso que este fin de semana serán dos de las principales atracciones en el arribo del Súper TC 2000 a San Martín, que cumplirá la 9ª fecha del certamen.

Por un lado estará Bernardo Llaver, quien será más local que nadie en esta carrera, teniendo en cuenta que es sanmartiniano. Berni no está cumpliendo una buena temporada, lo cual se debe pura y exclusivamente al funcionamiento del Cruze del Equipo Chevrolet YPF.

“La realidad que no es buena, pero creo que responde a todos los cambios que implementó la categoría y los cuales al equipo le ha costado asimilar. Creo que cada vez estamos más cerca de los equipos de punta y en Mendoza podemos ser muy competitivos”, afirmó Llaver, quien a esta altura ya es uno de los históricos de esta categoría, con resultados que respaldan su presencia en la misma, no sólo hasta aquí, sino también en el futuro.

"Correr a tan pocos metros de mi casa siempre es un enorme placer y ni hablar que me encantaría terminar el fin de semana festejando con mi gente. Estamos mejorando junto al equipo y me ilusiono. Por mi posición en el campeonato no penalizo, por lo cual hacer una buena clasificación me permitirá largar adelante. Renault y Toyota están muy fuertes, pero podemos pelearlos”, agregó el sanmartiniano.

El piloto del Este posee 6 unidades (16º en el torneo) y sólo pudo sumar en tres competencias. Es una temporada irregular, aunque en las últimas fechas mostró un progreso significativo.

Y el otro piloto de estas tierras es Julián Santero, quien para muchos es considerado hoy uno de los mejores del automovilismo argentino.

La realidad de Santero esta temporada es muy buena, tanto que de hecho se encuentra entre los cuatro mejores del campeonato, al mando de uno de los Corolla del Toyota Gazoo Racing.

Está claro que el oriundo de Guaymallén es el segundo piloto de la estructura, por detrás de Matías Rossi y desde ahí se explica que aún no haya podido ganar, ya que ha tenido la posibilidad pero debió acatar ordenes de quienes dirigen.

“Estoy en un gran equipo y cada uno sabe el rol que tiene que cumplir, aunque también es verdad que en cualquier momento se dará la victoria si seguimos funcionando de esta manera”, adujo Julián.

“Vuelvo a correr de local en Mendoza con el Corolla y eso es una gran motivación para mí. Desde luego voy pensando en ganar, sé que tenemos un gran auto y que estamos en un gran nivel con el equipo. Sin dudas que la clasificación va a ser fundamental porque luego tendremos recargo de posiciones por campeonato y en mi caso me tocará retroceder cinco puestos desde mi lugar de clasificación”, adujo Julián.

Con 80 puntos en el campeonato, Santero se posiciona en el cuarto puesto. Subió dos veces al podio en esta temporada y será su segunda presentación en esta categoría en el autódromo de San Martín. Va por su primera victoria en la categoría.

Los mendocinos tendrán dos grandes representantes este fin de semana en el Súper TC 2000 y desde ahí se ilusionan con festejar el domingo pasado el mediodía. La empresa no será fácil, pero con Llaver y Santero todo puede pasar.