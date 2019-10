Llega el primer festival de Stand Up en el Teatro Independencia

'La Culpa es de Carlitos' es el nombre del festival que se presentará el jueves 3 de octubre, a las 21.30, en el Teatro Independencia.

Diez figuras del stand up mendocino se reúnen en un mismo escenario, para compartir sus rutinas, cada cual fiel a su estilo humorístico.

Subirán a escena Adrián Sorrentino, Fede Marzano, Jessica Echegaray, Laura Cortés, Pablo Tagua, Charly Pelayes, Edu Azaguate, Gustavo Ludueña, Natacha Vásquez Dip y Fabio Marengo. Con producción general de Carlos Gigena.

Generaciones de artistas unidos por esa forma de comicidad, en la que se dirigen sin mediaciones a sus espectadores, para narrar historias o sentar posiciones que causarán gracia y entretención.

Cada cual tiene su particular estilo de acercamiento, sea a través del monólogo puro, apoyados por la música y el baile o como cuentistas, lo cierto es que conforman un grupo de humoristas mendocinos que marcan el crecimiento del género en nuestra región.

Adrián Sorrentino es un artista reconocido, quien se ha ganado el título de “maestro” del stand up local, gracias a su talento único, con el que sabe fusionar a la perfección con el music hall.

Jessica Echegaray es una de las mujeres que ha llevado a lo más alto la bandera standapera, sin distinción de géneros. Su búsqueda pasa por reírse de uno mismo para reflexionar acerca de las propias contradicciones del ser humano.

Otra artista que subirá a escena para hablar de “cosas de mujeres”, es Laura Cortés y su característica forma de utilizar técnicas humorísticas para atravesar la distancia con el público y que todos se sientan identificados con las experiencias que cuenta en vivo.

Pablo Tagua, actor y comediante, hará su monólogo "El Calandria", en el que un cuidacoches narra cómo conoció al amor de su vida en la Vendimia, y comparte con el público su talento natural "El Silvin Dancin".

Fede Marzano hará un repaso por sus mejores sketchs, que lo han llevado a la televisión porteña, desde “Estamos cada vez más yanquis”, hasta “Las cábalas y la modernidad”.

Actor, improvisador, humorista y standpero, Edu Azaguate se formó en Impro Teatral, bajo la dirección de Esteban Agnello. Actualmente forma parte del elenco Pelota De Trapo.

Por su parte, el ecuatoriano radicado hace años en Mendoza, Gustavo Ludueña pondrá el foco en las formas de expresarse de los argentinos y sus diferencias con otras nacionalidades, a partir de lo cual expondrá las confusiones que pueden generar los modismos en las relaciones sociales.

Lo de Charly Pelayes es el humor cotidiano, los hijos, la pareja, la convivencia, los desafíos de formar una familia, la crianza de los chicos en los tiempos modernos y “el amor en épocas del H&H”, aporta el artista.

Natacha Vásquez Dip, es una de las nuevas caras del stand up en Mendoza, que se entregó al género casi sin saberlo, a los 6 años, cuando le confesó a su mamá que quería ser cantante y ella le respondió: "No tenés voz para cantar", a lo que le retrucó: "Ni vos instinto materno".

Fabio Marengo es el que tiene menos experiencia, pero se define como un “adicto a hacer reír”.

Todos juntos, pero no revueltos, ofrecerán una velada standapera única para una provincia ávida de este tipo de espectáculos, donde el stand up comedy supo conquistar las preferencias del público, sobre todo, en los ’90, y una vez instalado no hace más que expandir sus efectos delirantes.

Entradas

Las entradas anticipadas tiene un valor de $200 y de $150 para afiliados a Osep, Sadop y Sute, estudiantes y jubilados. Pueden adquirirse en boleterías del Teatro Independencia, de martes a sábados de 15 a 21, en calle Chile y Espejo de Ciudad, o a través de www.entradaweb.com.ar.