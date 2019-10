Por la segunda fecha del Grupo C, (que integra la Argentina) Francia superó 33 a 9 a Estados Unidos. De esta forma los galos obtuvieron su segunda victoria consecutiva, con punto bonus ante los norteamericanos.

En el primer tiempo, fue una verdadera marea azul. Apenas comenzó en el partido Yoann Huget encontró el espacio por el centro de la cancha y no perdonó a su rival. Luego, Thomas Ramos aportó un penal para estirar diferencias. Minutos después se iba a dar una tremenda jugada, Camille Lopez armó la contra y con un increíble kick quirúrgico habilitó a Alivereti Raka para que anote. Por el lado de Estados Unidos, dos penales de AJ MacGinty sumaron a la causa.

El arranque del segundo tiempo fue un fiel reflejo del paradigma que se repite en esta Copa del Mundo, las defensas se impusieron. Recién a la mitad de la segunda mitad se iba a mover el marcador con el penal de AJ MacGinty. No obstante, ante el acecho de Estados Unidos. el equipo europeo contestó con el try de Gael Fickou para volver a estirar diferencias. Desde el banco de suplentes, Baptiste Serin, le cambió la cara a su equipo y dio el golpe de gracia al encuentro para que Francia consiga el punto bonus. Cuando el partido agonizaba, Jefferson Poirot aprovechó el trabajo de sus compañeros y se anotó en el score final.

De esta forma Francia continúa con su efectivo andar en Japón y de a poco empieza a sellar su pase a los cuartos de final. Si bien no fue el mejor partido de los dirigidos por Jacques Brunel, el equipo dejó en claro que sabe cuando golpear y cómo hacerlo. Estados Unidos, por su parte, sigue sin ganar pero mejoró su nivel con respecto al partido del debut ante Inglaterra.

Jornada negra para Canadá

Nueva Zelanda volvió demostrar su poderío y en su segunda presentación pasó por encima a Canadá, con 9 tries y la presencia de los tres hermanos Barrett, para un global de 63-0.

Desde el primer minuto los All Blacks salieron a pasar por encima a su rival. Desde la salida, recuperaron la pelota y antes del minuto llegaron al ingoal, aunque no fue try porque la pelota quedó encima de un jugador canadiense. Pero era sólo el preludio de lo que vendría.

A los cinco minutos, el scrum fue para adelante y el árbitro otorgó el try-penal. Antes de los 10', Jorde Barrett apoyó el segundo tras una exquisita habilitación de Mo'unga con un kick cruzado. Sonny Bill Williams apoyó el tercero y Beauden Barrett sumó el del bonus antes del cierre de la primera etapa, para un parcial de 28-0.

El arranque del segundo tiempo fue demoledor por parte de los hombres de negro. Una seguidilla de cuatro conquistas en diez minutos demolió a los Canucks: Rieko Ioane, Scott Barrett, Shannon Frizell y Brad Weber. Este último, además, apoyó el segundo en su cuenta personal a los 17'.

La goleada dejó varias perlitas: por primera vez en una Copa del Mundo, tres hermanos jugaron juntos con la camiseta de los All Blacks, pero como si fuera poco, los tres apoyaron para que la estadística sea aún más enriquecedora. Con esta goleada, los All Blacks quedaron a un paso de la clasificación a cuartos de final.

El sábado a las 5 am de nuestro país, los Pumas deberán vencer a Inglaterra y luego a EEUU si quieren acceder a cuartos de final del Mundial de Japón.

Fuente: ESPN