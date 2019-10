El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, ratificó que el paro anunciado para próximo el fin de semana "se va a realizar", a pesar de que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió que se levante.

Biró señaló que si bien los pilotos tienen "esperanza" en que Fernández gane las elecciones presidenciales del 27 de octubre, "hoy los trabajadores están con una paritaria vencida".

"No sólo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados", declaró a la radio FM Futurock.

"Nadie quiere la huelga, nosotros mismos no la queremos, pero hay copilotos que no pueden pagar el alquiler", subrayó el protagonista.

"Además, me parece lógico que Alberto pida que no haya huelga, es más, coincido, porque sería deseable no tener un gobierno que destruya la línea de bandera, que no quiera atacar al movimiento obrero, sería deseable no tener chorros, corruptos, mala leche, gente que está haciendo mucho daño", agregó el sindicalista según explica Nexofin.

Alberto Fernández se refirió al conflicto durante un acto que encabezó ayer en San Juan: “Confío mucho en los que trabajan en la compañía. Pero lo que les pido, siempre se lo pido y no sólo ahora, que no provoquen este estado de las cosas. Yo sé que tienen razón. Porque ellos también son víctimas del descuido del Gobierno, que hace mucho tiempo no convoca paritaria y vive postergando a los que trabajan”.

Al respecto, Biró consideró que al aspirante presidencial “le falta información” porque, remarcó, “no es que fuimos descuidados por el Gobierno, fuimos atacados y Aerolíneas está mucho peor, pero mucho peor en números, de lo que el Gobierno actual está mostrando”.