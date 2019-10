Noelia Marzol calentó las redes con una foto en bikini y habló de su nueva pareja

La bella rubia de 32 años, Noelia Marzol volvió a generar revuelo en los medios al hablar de un joven con el que está saliendo. Pero además, palpitó la llegada del verano con una ardiente foto en su cuenta de Instagram.

En la tarde de este viernes, Marzol se mostró en bikini naranja y negro a la vera de una piscina. La rubia posó radiante y generó suspiros en sus seguidores.

La postal de Instagram rápidamente se llenó de corazones y comentarios. Más de 76 mi likes y alrededor de 600 comentarios en solo unas 4 horas aproximadamente,

Volvamos al tema pareja. Noe luego de estar un considerable tiempo soltera, se dejó tentar nuevamente por el corazón y no por las pasiones pasajeras. Además, reveló algunos hilarantes detalles de su nuevo noviazgo.

Según lo que reveló Marzol, el afortunado joven argentino se llama Ramiro Arias, tiene 26 años de edad y juega en Almagro; hizo además un breve paso por San Lorenzo.

La ex ‘Señores Papis’, ‘Locos por vos’ y ‘Cien días para enamorarse’ conversó con "Hay que ver” y contó al respecto de su nueva pareja: "No es una relación formal. Estamos conociéndonos, hace diez días lo conozco. Es buen pibe, eso es lo más importante".

Cabe destacar que hacía un tiempo atrás la bailarina y modelo había dicho que estaba "cansada de los jugadores de fútbol". “Nunca hay que escupir para arriba” recuerda una enseñanza popular al respecto.

Ramiro Arias la habría ido a ver al menos dos veces a la obra de teatro que la tiene a ella como protagonista.

"Me vino a ver a Sex y yo lo vi entre el público y dije: 'Ah, mirá este pebete'. Como tengo que interactuar por guión con la gente... ahí traté de interactuar lo más que podía porque José me lo marcó. Me escribió por Instagram y no le di mucha cabida porque me dijo que era jugador de fútbol", contó Noe acerca de cómo lo conoció.

Pero la cosa no termina allí, ya que hay más detalles acerca del nuevo vínculo de la actual bailarina del Súper Bailando, "Él dice que me vino a ver a mí a Sex, pero eso es incomprobable". Y agregó: "Me está costando entregarme, es muy nenito", dijo entre risas en torno a la diferencia de edad que existe entre ambos; seis años para ser exactos.

Para el amor no hay edad Noe, ¡si te gusta dale para adelante!