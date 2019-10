En el ADN mendocino

Es sin dudas el promotor de espectáculos del deporte motor más influyente de Mendoza en toda su historia. Sus ocurrencias y genialidad a la hora de armar un show hicieron y hacen que para el público nada pase desapercibido. Desde lo que se observaba en algún autódromo o circuito de motos, hasta las geniales publicidades. Es así como inmortalizó frases que trascendieron generaciones y quedarán inmortalizadas en el inconsciente popular.

La historia de Pedro Castro Díaz ya ha sido repasada en muchos medios o simples charlas con el mismísimo hombre que creo la maravillosa frase “Autos que chocan, motos que vuelan...”, la cual aún sigue acompañando los spots televisivos y radiales en cada verano que el speedway se presenta en El Santo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-16-17-52-46-tragarse-la-llave

Esa frase ya es parte del ADN mendocino y cuyano en general. Es por eso, que la página Chapanay City creó un meme con la imagen del Arco de Desaguadero, donde figura la leyenda: “Bienvenidos a Mendoza, la tierra del sol y del buen vino”. Hasta ahí todo perfecto, el tema es que abajo le agregaron la célebre expresión y con el mismo estilo de letra. La imagen tuvo una gran repercusión en las redes sociales y los Chapaneros le dieron su aprobado.

Hasta el momento, en Twitter tiene 112 RT y 965 MG, en Instagram 7.876 MG y 115 comentarios; mientras que en Facebook recogió 2.900 MG, 171 comentarios y fue compartido 390 veces.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-15-18-11-29-enzo-perez-la-vamos-a-tener-dificil-alla-en-la-bombonera

“Todo nació en 1982, cuando comencé a organizar el speedway en la cancha de Independiente Rivadavia, pero en aquel la frase era: 'Autos que chocan, autos que vuelan'. El tema es que las motos no tenían saltos, iban siempre pegadas al piso. En aquel momento fue en relación al auto de Miguel Foreste, que literalmente volaba en la pista”, comenzó a rememorar el gran Pedro.

“Pero en 2005 cuando llegué a El Santo todo cambió porque ya las motos comenzaron a saltar y fue ahí donde cambié la frase, la cual quedó tal cual se escucha ahora en la radio o la tele”, agregó.

“Hace 60 años que estoy relacionado con el automovilismo, pero además hice muchas otras cosas como conducir noticieros, hacer radio-teatros, organizar fútbol femenino con la Maradona rubia, carreras internacionales de supercross, pero hay algo por lo que pasaré a la posteridad y es por esa célebre frase: ‘Bienvenidos, queridos turistas, porque Mendoza lo quiere, show internacional con autos que chocan, motos que vuelan...’”, reconoce Pedro.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-16-12-5-47-choco-el-kun-aguero-asi-quedo-su-costosa-camioneta

“Todavía me pasa que voy al supermercado o a cargar nafta y la gente se me acerca con los celulares para que le grabe un saludo con la frase para un amigo o familiar. Lo repito, el día que ya no esté en este mundo mi nombre estará vigente por eso. No los conozco, pero le mando un beso grande a los chicos de Chapanay City por tenerme tan presente”, adujo Castro Díaz.