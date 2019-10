Thelma Fardín: "Estamos más cerca de tener justicia"

La actriz argentina Thelma Fardín realizó una declaración y posterior conferencia de prensa luego de que se conociera la imputación por violación agravada contra Juan Darthés. Esto ocurrió en la jornada del miércoles en la ciudad de Managua donde habría ocurrido el abuso sexual en el año 2009.

"Me siento afortunada. Es importante para la lucha de las mujeres, pero no pasa en la mayoría de los casos. Más allá de lo personal, me gustaría que esto sea un hecho político", expresó la joven en una conferencia de prensa.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-16-12-38-33-caso-thelma-fardin-emiten-orden-de-captura-a-juan-dathes

Fardin advirtió que las mujeres "tienen un bozal, por el miedo que sienten" las propias mujeres" para hablar de los abusos, ante la posibilidad de sufrir un "bozal", al aludir sobre las causas judiciales que reciben por denunciar.

Además, resaltó que en el caso personal, ella tuvo el apoyo del colectivo de las mujeres y un equipo de abogados, "lo que no pasa en la mayoría" de las víctimas de abuso.