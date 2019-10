La oposición espera a Suarez por las obras

Como anticipó El Ciudadano la semana pasada, los bloques de senadores y diputados del justicialismo, formalizaron la negativa total a tratar la autorización de financiamientos para la Planta de Tratamiento Final de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), el acueducto ganadero de La Paz y la doble vía Junín-Rivadavia. Esta decisión se extendería a cualquier otro pedido de endeudamiento que haga Alfredo Cornejo en el tiempo que queda de su gobierno.

La comunicación oficial la llevó adelante el senador Adolfo Bermejo, quien a su vez adelantó que su partido, con la nueva conformación legislativa y después de haber asumido la gobernación Rodolfo Suarez, abriría una nueva instancia de diálogo para tratar financiamientos.

Como era de esperar, la postura opositora despertó la inmediata reacción de todo el Frente Cambia Mendoza en la Legislatura. Como ocurrió con el titular de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, quien expresó que “esta actitud del PJ es muy mala, porque lo peor que ha sucedido es el no cumplimiento de la palabra empeñada”.

“Desde el punto de vista institucional es muy preocupante que haya sucedido, porque baja esa institucionalidad, algo que tanto nos costó recuperar en los últimos cuatro años. Por eso es muy difícil explicarle a la comunidad que por el capricho de un partido político que perdió las elecciones hace diez días, no contará la provincia con obras que mejoren la vida de la gente”, consideró.

Dudan de un cambio de postura

El Ciudadano dialogó también con el presidente del bloque de Diputados del Frente Cambia Mendoza, César Biffi, quien con enojo dijo: “Me produce una verdadera indignación, porque el justicialismo ha faltado a la palabra. Nosotros vemos que la política necesita de acuerdos y consensos, lo que se logra muchas veces con un diálogo entre las partes. Obviamente en este caso ese diálogo se produjo antes de las elecciones, cuando el Partido Justicialista se comprometió con nosotros a aprobar cuatro obras vitales después de los comicios. Eso está plasmado en un comunicado que firmaron las autoridades de los bloques”.

Biffi reflexionó: “Cuando la palabra empieza a perder valor, es muy difícil después recuperar la confianza. También hay que tener en cuenta lo que pierde Mendoza, como la posibilidad de acceder a préstamos o financiamiento para obras muy importantes”.

Consultado acerca de si tras algún tipo de negociación que se lleve adelante para destrabar la controversia quede tiempo para pedir el préstamo, contestó: “No le puedo garantizar si accederemos a los US$ 25 millones que el BID ya tiene aprobados para que Mendoza construya la planta de tratamiento de residuos del plan GIRSU. Algo que diremos hasta el cansancio: es una obra imperiosa tanto para el Gran Mendoza, como para el Valle de Uco, con el tratamiento de la basura, en las soluciones de salud y laborales de la mucha gente que vive de ella y la producción de energías limpias. Por lo que los tiempos limitados nos indicarían que el préstamo ya no estaría disponible”.

Finalmente puso en tela de juicio el anuncio del PJ de que retomará las tratativas cuando asuma Suarez: “Yo no creo que con la nueva conformación la oposición cambie de postura. Por lo que considero que al gobierno de (Rodolfo) Suarez le ocasionarán un grave perjuicio, que por supuesto es muy grave para Mendoza”.

El PJ y las dudas sobre la GIRSU

Otro legislador que se expidió sobre el tema es Jorge Tanús (PJ-UC), quien aseguró: “Nosotros no vamos a aprobar el financiamiento de las obras que pide la administración de Cornejo. Y no lo hacemos por la voluminosa deuda provincial que es impagable para el próximo gobernador. De éste nos ha llamado la atención el silencio pétreo que ha tenido sobre este tema”.

“También nos genera muchas dudas el futuro de los emprendimientos que nos solicitan que aprobemos su financiamiento. Como por ejemplo, el del tratamiento de la basura, que además de pedirle US$ 25 millones al BID, que pagan todos los mendocinos, genera un negocio millonario en la operación del tratamiento de la planta. Todo un tema tercerizado con US$ 200 para el tratamiento en sí y US$ 40 millones para el tratamiento de la basura”, acotó.

Al preguntarle sobre las expresiones de Biffi de que no cumplieron con su palabra, comentó: “Yo le respondo a Biffi que la comunidad nos tiene que juzgar porque no comprometamos el futuro de Mendoza. Ellos están comprometiendo el futuro económico de la provincia”.

“Es desmedido y voraz el intento de Cornejo de endeudar a la Provincia a horas de irse. Por eso considero que debería dejar que el próximo gobierno diseñe y proyecte el nuevo plan de obras con un nuevo Presupuesto. No la voracidad final de Cornejo de irse queriendo todo, hasta el negocio de la basura”, criticó Tanús.