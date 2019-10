A Destino San Javier lo guía el ‘Instinto’

Con largas giras e importantes reconocimientos, Destino San Javier está cerrando el año más importante de su historia.

Y Mendoza es fundamental en este 2019, ya que en su última visita a la provincia, los herederos del Trío San Javier consiguieron un Premio Gardel por su disco Instinto.

Por eso, este regreso a la provincia –para presentar el álbum en el teatro Plaza– tendrá un gusto muy especial para Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone quienes, en diálogo con El Ciudadano expresaron: “Que nos hayan nombrado acá en Argentina como ‘El Mejor Grupo Nuevo’ es un privilegio pero también es una responsabilidad, porque nos dice que tenemos que seguir creciendo’, y seguir dando pasos es lo próximo”.

En cuanto Instinto, al que reconocen como “un disco consagratorio, aunque ojalá que haya otros mejores”, los folcloristas contaron: “Hemos grabado cerca de 30 canciones, de las cuales quedaron once, y todas tenían un porqué. Generalmente, cuando terminás de grabar algo, no lo querés escuchar más, y eso no nos pasó con Instinto, lo terminamos de grabar y lo queríamos volver a escuchar y volver a escuchar, lo poníamos en el auto, en todos lados... Y entero, sin saltar canciones”, añadieron.

“Sentimos mucha identificación con las canciones de Instinto”, aclararon los integrantes del Destino San Javier que, en comparación con su álbum debut observaron: “Queríamos tener canciones clásicas del Trío San Javier, como Será varón, será mujer; las canciones que eran compuestas por nuestros padres pero que las hicieron éxito otros artistas, como Sin ti no valgo nada y bueno, temas inéditos más de ‘Destino’ que de ‘San Javier’. Si bien queríamos que este disco tuviera folclore, queríamos que tuviera un tinte romántico y melódico... pedíamos mucho, por eso estuvimos un año trabajando. En el primer disco, el error que cometimos fue meter tantos clásicos, porque fue casi un ‘Grandes Éxitos’”.

“El problema va a ser que hacer en el tercer disco, al que ya le estamos metiendo cabeza”, reflexionaron los Destino San Javier que, con respecto al recital que harán mañana desde las 22 en el teatro Plaza (en Tomba al 27 de Godoy Cruz), dijeron: “Lo hemos denominado ‘íntimo’, porque en los festivales no tenemos la posibilidad de interactuar tanto con la gente, porque hay muchos artistas y quizás no hay tanta capacidad de emocionarse. Esto es íntimo, da esa propuesta, de mostrar otra faceta de Destino San Javier, con los dos trabajos discográficos que tenemos, mostrarlos todos arriba del escenario.

Destino en Mendoza

Día y hora: mañana a la 22.

Lugar: teatro Plaza (en Colón al 27, de Godoy Cruz).

Entradas: $600, $900 y $1.100. En la boletería del teatro y www.tuentrada.com