Denunciaron a Axel por 'abuso sexual simple'

El video del malentendido con Tini Stoessel trajo consecuencias inesperadas contra Axel. Es que, si bien la joven estrella pop aclaró que no tenía problemas con el cantante, a través de las redes sociales comenzaron a aparecer testimonios de mujeres que decían haber sido acosadas por el intérprete de Celebra la vida.

Pero ahora, las denuncias contra el cantante pasaron a un plano judicial porque una joven oriunda de la localidad de Cipoletti, Río Negro, realizó una denuncia formal en el Ministerio Público Fiscal de la provincia sureña.

Ante el interés público que tomó el caso, desde el ente comunicaron: "Según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo del Código Penal) y habría ocurrido en 2017. En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos. Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso. En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo".

Vale aclarar que la acusación contra Axel es por "abuso sexual simple", es decir que no se habría producido una violación, sino lo que se conoce como un "tocamiento".