Después de la aprobación final de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que llegó en revisión desde el Senado, mediante el cual se modificó la Ley de Seguridad Vial, Mendoza se comenzará a usar la licencia de conducir digital. La misma se podrá tener a través de la aplicación Mi Argentina.

¿Cuál es el beneficio de la licencia de conducir digital?

La norma establece, en su inciso F, la incorporación de la licencia de conducir digital como parte de la documentación y a la posibilidad de retención o el retiro de los vehículos sin perjuicio de la multa que pudiera corresponder.

El texto señala que se procederá a tal situación, cuando “su conductor no tuviere edad para conducir, careciere de licencia habilitante en soporte físico o digital expedida por la autoridad pertinente a través de los medios habilitados, o la misma no correspondiese a la categoría del vehículo, cuando la licencia estuviese caducada en su término de vigencia, no renovada o habilitada debidamente, estuviere bajo intoxicación de estupefacientes, siempre que no hubiere personas habilitadas que puedan reemplazarla inmediatamente en la conducción”.

La iniciativa, que lanzó el gobierno nacional a principio de año, trata de una licencia de conducir digital que podrá presentarse desde el celular en cualquier control y facilitará la fiscalización de los agentes de tránsito a través de la lectura de un código QR con un teléfono celular. Será parte de la documentación exigible por las autoridades policiales o de tránsito.

¿Cómo descargar y utilizar la aplicación para tener la licencia de conducir digital?

Desde el Estado han proporcionado una página web en donde los usuarios pueden ingresar y, luego de descargar la App para el celular, deberán darse de alta en el sistema para poder visualizar la licencia de conducir digital para presentar ante las autoridades. La página en cuestión es www.argentina.gob.ar/miargentina/servicios/licencia-digital

Una vez adentro, nos encontraremos con una opción para descargar la aplicación al celular y desde allí poder seguir los pasos para poder tenerla.

A su vez, en la misma página encontraremos este video instructivo que brinda mayores detalles para el proceso.

Licencia de conducir digital en Mendoza | Cómo usar la aplicación

Después de descargar la aplicación que encontramos en la página anteriormente mencionada, se debe crear una cuenta para tener usuario y contraseña. Una vez dentro de la aplicación se encontrará una pantalla principal que tendrá las siguientes opciones:

Ingresando en la sección "Mi billetera", se podrá acceder a los datos e información para darse de alta en el sistema.

Luego de haber cargado todos los datos, se podrá obtener la licencia de conducir digital para mostrar en los diversos controles policiales para poder reemplazar el documento en modo tarjeta.

Así se ve la licencia de conducir digital en el celular

Las otras facilidades de la aplicación

Más allá de la licencia de conducir digital, también podremos encontrar otro tipo de facilidades para acceder a servicios relacionados con la salud, permisos para conducir vehículos y la posibilidad de realizar trámites con el DNI.

Salud

Teniendo en cuenta lo referido a la salud, con dicha aplicación se puede acceder al "Mapa de centros de salud" en donde se podrá tener acceso a los centros de salud más cercanos, utilizando la ubicación del teléfono.

Por otro lado, también se puede expresar la "voluntad de donar órganos". En este caso, se vincula con una página del Incucai para realizar el trámite.

Finalmente, hay opciones para consultar las vacunas registradas en el sistema NOMIVAC, preguntas referidas a la obra social y brinda la posibilidad de realizar trámites para obtener certificados de discapacidad.

Permisos para vehículos

Por otro lado, con esta App se puede mostrar una constancia para certificar los permisos de conducir el vehículo que el usuario esté habilitado.

DNI

Finalmente, también esta herramienta nos permite activar el DNI de manera digital para presentarlo con la misma comodidad que la licencia de conducir.