Sugieren que Gil Pereg sea trasladado a un hospital psiquiátrico

Vuelve a la agenda el caso de Gil Pereg, exmilitar imputado por la muerte de su madre y su tía en Guaymallén, debido a que un informe sugiere su traslado a un neuropsiquiátrico. Su abogado, Maximiliano Legrand, fue quien dio a conocerlo.

“El informe fue elaborado por tres miembros del Ministerio de Justicia de la Nación. Uno es un psicólogo, una trabajadora social y un tercero que también es coordinador. También intervino la abogada del Ministerio de Justicia. Ellos determinaron, después de ver las constancias del expediente y una entrevista con él, que decía ser trasladado a una institución psiquiátrica y que fuera internado. Porque evidentemente en las condiciones actuales no se están respetando los derechos mínimos que existen sobre él", expresó el letrado en radio Mitre.

“Establecen que se deben extremar, como han dicho todos los jueces de hábeas corpus presentados, los cuidados en la salud. Incluso la anterior jueza dispuso que se alojara en un lugar diferente, adecuado a su condición psiquiátrica, pero tampoco dispuso la internación lisa y llanamente. Entendemos que no la dispuso porque ella se comunicó con El Sauce y se negó a recibirlo", describió.

Por el momento, Gil Pereg pasa sus días en una celda del penal Boulogne Sur Mer de la capital mendocina. Legrand aprovechó el diálogo y remarcó que desde que inició la causa ellos solicitaron su internación, por lo que catalogar de "estratégico" el informe del Ministerio de Justicia nacional "es un exceso".

"Gil Pereg no puede comprender el proceso y que debe estar internado –por lo menos- de manera preventiva. Esto no tiene que ver con que sea imputable o no. Nosotros no pedimos la libertad dada la grave patología que él tiene", manifestó.

Pero al permanecer en un establecimiento psiquiátrico, no puede enfrentar el juicio por doble homicidio. "Según los peritos, corresponde que esté internado, porque su patología misma no le permite afrontar el proceso. Los pedidos de él o sus manifestaciones son siempre de característica bizarra. No imaginamos llevar adelante un juicio donde no sea un mero acto circense, que no tiene nada que ver con la Justicia, debería ser anulado. Hasta incluso puede traer un antecedente vergonzoso para la provincia", agregó el abogado.

Derechos vulnerados

Según advierte Legrand, Gil Pereg esta siendo "maltratado" en el penal mendocino. "Le quebraron una mano, lo están maltratando, lo dejan dormir en el piso. Estas cuestiones él no las advierte, pero para nosotros es algo vejatorio. Al ser una persona psiquiátrica le trae a él un sufrimiento mayor del que le podría traer a otra persona".

El exmilitar mantiene su identificación felina y "durante toda la noche está maullando", comentó el defensor.

Además, explicó que hay otros informes, "en la pericia que hace la fiscalía dice que él tiene una personalidad esquizotípica. Tiene comorbilidad, es decir que tiene muchas patologías. Básicamente para que internen a una persona la ley requiere que sea peligrosa para sí y para otros, en razón de estas condiciones. La pericia de la fiscalía dice que hay que internarlo, establece los criterios de internación".