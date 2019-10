¿Quién es Blippi? El fenómeno infantil en YouTube

Con material de The Spin Off

Mi hija, Valentina, lo ama. Siempre pide 'un poquito más de Blippi', cuando mira un rato de televisión. Ella ya sabe, con sus dos años y medio, que solo lo va a encontrar en YouTube.

Entonces, el ojo crítico comienza a funcionar: ¿qué tiene Blippi que lo hace tan atractivo? ¿Sus videos son sanos y educativos? ¿Hay peligro de encontrar un material que no quiero que mi hija vea?

Es por eso que empiezo a buscar material y datos de este personaje viral y este es el resultado:

Los colores naranja y azul, sus anteojos de grandes dimensiones, el baile casi payasesco y un talento inigualable para captar la atención de los más chicos: así se presenta Blippi en cada uno de sus videos.

Si en tu casa hay niños, seguramente conocés a Blippi. Un joven que llega a nuestras pantallas a través de la plataforma de videos on demand, YouTube. Pero sus seguidores no son solo menores, también están los más grandes que ven en sus trabajos una manera de que los chicos puedan pasar un rato de diversión y de aprendizaje.

La superestrella del video es un héroe para millones de niños en todo el mundo con sus divertidas y pegadizas canciones que acumulan más de tres mil millones de visitas solo en YouTube.

En Argentina las búsquedas en Google comienzan con 'Blippi tractor', 'Blippi en español' y 'Blippi videos'.

Pero, ¿Quién es Blippi?

En una entrevista realizada por el sitio The Spin Off, Blippi cuenta que su verdadero nombre es Stevin John, tiene 30 años y vive en Las Vegas. Stevin tiene novia, pero no hijos propios, "tal vez en el futuro los tendré". John es todo lo que quisieras que sea el héroe de tu hijo en la vida real: divertido, amable, atractivo y el tipo de persona que usa palabras del lunfardo estadounidense sin ningún tipo de problemas.

Originalmente grababa solo, pero ahora emplea a todo un equipo para satisfacer la demanda de sus videos pegadizos sobre tractores y camiones de basura, parques infantiles y autos de policía.

Antes de convertirse en Blippi, John hizo una carrera bastante diferente. Después de graduarse de la escuela secundaria en 2006, se unió al ejército. "Quería ser piloto de combate, pero pronto comencé a darme cuenta de que el ejército no era para mí. Era joven, estaba lejos de mi familia, y vi que la guerra es algo real y que no es solo diversión, juegos y aviones voladores, y que en realidad tienes que hacer cosas que son una locura".

Después de dejar la Fuerza Aérea, se mudó a Los Ángeles y comenzó a filmar comerciales de televisión. "Mi otra idea era que tal vez iba a ser director o algo así".

Durante los siguientes cinco años, John perfeccionó sus habilidades de filmación y edición y luego ocurrió un evento único que cambió su vida: se convirtió en tío.

"Mi hermana tuvo un bebé, un niño, y él realmente se convirtió en toda la inspiración para Blippi", dice John. "Cuando tenía dos años, noté que mi hermana estaba usando YouTube porque era gratis, pero comencé a ver que allí no había contenido infantil de buena calidad".

"No había nada con lo que mi sobrino pudiera establecer una conexión. No había nada con tractores, excavadoras o animales. Solo pensé que tal vez podría hacer un programa que vincule la educación con todas estas cosas súper geniales que aman a los niños ".

Y así nació Blippi.

La madre de John cosió el disfraz naranja y azul de Blippi, que todavía usa el sombrero original que ella le hizo, y el primer video fue publicado en enero de 2014.

Y si bien los primeros videos de Blippi solo obtuvieron un pequeño número de visitas, John continuó y muy pronto estaban acumulando cientos de miles de visitas.

"Un buen contenido fue la clave para el éxito de YouTube y Blippi", dice John. "Ver a Blippi convertirse en parte de la vida de los niños y, a su vez, formar parte de la vida de sus familias. Blippi continúa creciendo porque estos niños realmente aman a Blippi, y ahora sus padres están hablando de eso y difundiendo el amor".

Entonces, ¿por qué los niños aman tanto a Blippi?

"¡No lo sé!", dice John, riendo. "Pero he pensado mucho en esto. Y todo lo que puedo decir es que estoy haciendo esto por las razones correctas".

"Creo que los niños son súper inteligentes y tienen buena intuición. Creo que pueden decir que Blippi es genuino y me divierto haciendo lo que hago. Esa es una gran cosa que tengo que las grandes compañías simplemente no pueden contratar a un actor para hacer ".

"Cada vez que pienso en qué videos debo hacer, qué debe hacer Blippi, pienso en lo que hubiera querido hacer cuando era niño. Y siempre, siempre, quiero que los niños sientan que Blippi es su amigo ".

Los videos de Blippi no son solo divertidos; John hace todo lo posible para que sean educativos también. Filma muchas excursiones a lugares como zoológicos y museos de ciencia, granjas y fábricas, y enseña a los niños sobre todo, desde la conservación y el cambio climático hasta cómo funcionan los motores de los automóviles.

Sin embargo, hay algunas cosas que nunca va a filmar. Cualquier cosa religiosa o política está estrictamente prohibida, y se mantiene alejado de las armas. "Quiero que los padres sepan que Blippi es un lugar seguro para sus hijos", dice John.