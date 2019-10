Spaghetti Western: el no tan lejano oeste

“Spaghetti Western en realidad tenía otro estilo, más instrumental, más pesado... nada que ver con lo que hacemos ahora”, confesó en una charla con El Ciudadano Nahuel Chino Lim (batería y percusión), uno de los miembros fundadores de la banda mendocina que, en 2015, cambió “el rock tipo de los 70” por el soul, el jazz, los sonidos latinos e incluso el hip hop que hoy suenan en los temas de Spaghetti. “Ya habíamos empezado a cambiar, pero cuando conocimos a la Fran (Figueroa, cantante) y al Tapa (Bernaldo de Quirós, bajista) cambió todo”, explicó.

“Nosotros tocamos y hacemos música, pero nunca pensamos en un estilo, se fue dando solo y, como nos gusta música tan diferente, hacemos cosas variadas”, dijo el baterista de la agrupación.

Lo interesante es que, entre tanta fusión de estilos, la agrupación mendocina terminó encontrando un sonido muy agradable al oído que enamoró al público mendocino, sobretodo luego del lanzamiento en 2017 del disco homónimo de Spaghetti Western. “A mi me sorprende que la gente venga y escuche la banda y escuche el disco y que realmente le guste. Cada vez que tocamos nos sorprendemos, es medio irreal porque somos de Mendoza y antes era medio difícil que escucharan a mendocinos”, analizó.

Pero además, como viene pasando con otras bandas de la provincia, en los shows de Spaghetti Western no hay solamente curiosos que se acercan a escuchar algo nuevo, sino también fanáticos con remera de la banda que corean todos los temas. Y el Chino Lim destaca que la popularidad de Spaghetti es genuina. “Nosotros por ahí no nos sentimos tan cómodos con poner la cara o con la publicidad, porque no queremos que reconozcan a la banda por un integrante, sino que reconozcan a la banda por la música, queremos que la gente que viene a escucharnos sea porque le gusta lo que hacemos y no porque estuvimos bombardeandole Instagram o Facebook con nuestro toque, igual respeto a cualquier banda que use esos medios porque es una herramienta, que ahora quizás empezaremos a usar un poco más”, aclaró.

El segundo en marcha

A poco más de dos años del lanzamiento de su disco debut, Spaghetti Western ya tiene encaminado un nuevo álbum de estudio. “Estamos en la etapa de producción, tenemos algunas canciones que estamos produciendo musicalmente con Juan Olguín. Nunca habíamos hecho el laburo de producir con alguien y esta es una buena primera experiencia porque realmente nos ayuda a ordenar”, observó el baterista, quien recalcó: “Desde el lanzamiento del primer disco la banda cambió un montón, así que este álbum va a ser disntinto, por ahí con un contenido más social con las letras de la Fran, que me parece que va tirando por ese lado”.

La noche del viernes

Con varias de las canciones que formarán parte del nuevo disco y los temas del primero en eltrack list, Spaghetti vuelve a presentarse en vivo este viernes desde las 22, en una ecléctica fecha en MOOD (Ruta Panamericana 82, Chacras de Coria) en la que también se tocarán Willy Tertulian, Qüassi y Milintantes del Climax, que llegarán desde Buenos Aires.

El Chino destacó que Militantes es “una de las grandes bandas, con un disco nuevo que está buenísimo” y adelantó que, en el evento: “Nosotros nos vamos a mandar con algunos vientos y algunas sorpresas para que salga algo divertido, porque no nos gusta tocar como si fuera marcar tarjeta”.