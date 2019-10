Con una fama que la acompaña desde muy pequeña por el alto perfil de su mamá, la modelo y actriz Nazarena Vélez, Barbie siempre había mantenido su pelo de color castaño y largo.

Sin embargo, en las últimas horas la joven publicó tres fotos con el cabello rubio y sus fanáticos ¡deliraron de placer!. Con el drástico cambio de look, Barbie se pasó al equipo de las rubias y contó porqué lo hizo.

“Y si… todos en algún momento de la vida tenemos que flashear y hacernos un cambio de look drástico. El mío fue hoy! @cristianreystyle sos tan lo más!! Gracias por todo a vos y a tu hermoso equipo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Las imágenes consiguieron más de 200 mil likes y 4 mil comentarios en apoyo a la transformación:

“Todo se sienta bien”, “Qué hermosa”, “Qué lindo te quedó”, “Bellísimo y acertado look”, fueron algunos de los numerosos halagos que recibió.

Unas horas más tarde, Barbie Vélez confesó en la red social que aún no se acostumbra a verse rubia por primera vez: "Todavía paso por el espejo y no me reconozco. Alguien más se tiñó hace poco y le pasa lo mismo???".