Lucas Vicino cerró un gran fin de semana en Oberá

Lucas Vicino tuvo un domingo muy positivo en Oberá, donde se disputó la décima competencia del año del TC 2000. Es que el piloto mendocino, que partía desde el primer lugar en la final, realizó un gran trabajo y terminó subiendo al podio.



El oriundo de Las Heras hizo una gran carrera al volante del Ford Focus de la escudería Fela. Más allá de una floja largada, Lucas buscó en casi toda la competencia ir en busca de la primera colocación, la cual ostentó en todo momento Ignacio Julián.





En varias ocasiones Lucas estuvo a punto de superar al líder, aunque prefirió no generar roces innecesarios y respetó la situación. Pasada la mitad de la carrera Julián y Vicino se pasaron en una curva y allí el máximo perjudicado fue el mendocino al verse superado por Rafael Morgerstern. Y si bien luego pudo recuperar la posición de escolta, con el correr de las vueltas se hizo imposible darle alcance al líder y finalmente así culminó la competencia, con Vicino terminando en el segundo lugar y logrando un nuevo podio en la categoría.





"Lamentablemente no tuve una largada apropiada, se me puso de costado y por esa razón me superaron en el arranque de la carrera. Después pude recuperarme e ir a atacar a Nacho pero se defendió demasiado y a veces con maniobras indebidas, pero también entiendo que muchos hacen lo mismo con tal de defender el primer puesto. Más allá de todo fue un gran fin de semana para mi y se lo agradezco al equipo porque hizo un trabajo bárbaro", sostuvo Lucas, que marcha noveno en el campeonato con 155 unidades. El líder es Nicolás Moscardini con 227.



La próxima fecha, 11º del certamen, se disputará el 1, 2 y 3 de noviembre en Concepción del Uruguay.