La Conmebol decidió "aplazar" los encuentros de la Copa Libertadores femenina, por falta de garantías debido a los violentos disturbios que se registran en Quito, la capital ecuatoriana, sede del torneo continental.

En un comunicado oficial, la entidad del fútbol sudamericano indicó que se "decide aplazar los encuentros agendados de la jornada de este sábado en la Libertadores Femenina que se está celebrando en Quito, Ecuador".

"La decisión ha sido tomada tras evaluar la situación con la Policía ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y diferentes autoridades locales, quienes no pueden garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de los partidos", expresó la Conmebol.

CONMEBOL decide aplazar la jornada de hoy de la @LibertadoresFEM por motivos de seguridad.



▸https://t.co/FiCH9nn1S0 pic.twitter.com/XadwPHArwZ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 12, 2019

El comunicado:

Luque, Paraguay - 12 de octubre de 2019. CONMEBOL decide aplazar los encuentros agendados de la jornada de este sábado en la Libertadores Femenina que se está celebrando en Quito, Ecuador. La decisión ha sido tomada tras evaluar la situación con la Policía ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y diferentes autoridades locales, quienes no pueden garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de los partidos.

Los mismos serán reagendados posterior a una nueva evaluación con las autoridades locales, buscando siempre garantizar la máxima seguridad de los equipos participantes y sus hinchadas.

CONMEBOL se encuentra en permanente contacto con las autoridades locales con el objetivo de que el torneo se celebre con todas las garantías de seguridad para los participantes.

Los partidos suspendidos cerraban la primera fecha de la undécima edición de la Copa Libertadores en los grupos C y D. UAI Urquiza debía jugar contra las chilenas de Santiago Morning

Además, Municipalidad Majes (Perú) vs. Independiente Medellín (Colombia); Corinthians (Brasil) vs. Ñañas (Ecuador), América de Cali (Colombia) vs. Libertad Limpeño (Paraguay).