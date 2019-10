La actriz argentina, Eva De Dominici, enterneció a todos sus seguidores de Instagram luego publicar el primer video de su bebé, a pocas semanas de haber sido madre. Junto a Eduardo Cruz, su novio y papá del recién nacido y hermano de Penélope Cruz, la pareja vive la paternidad de la mejor manera.

El primer video de Eva De Dominici y su bebé que emocionó a todos en Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Eva De Dominici, se encargó de emocionar a todos sus seguidores con el primer video de su bebé. En el mismo, la modelo aparece sentada, bien de entre casa y sosteniendo al pequeño en su pecho.

"Tengo un ángel que no tiene alas, pero tiene un corazón que podría llegar a derretir el mío. Gracias siempre desde el corazón por los deseos llenos de amor y respeto. ❤️" publicó junto al video

Los emotivos comentarios del video de Eva De Dominici junto a su bebé

A los pocos minutos de que se publicó el video comenzaron a llegar los likes y superó casi las 486 mil reproducciones. Entre tantos comentarios de la gente también aparecieron algunos famosos que no resistieron el hermoso momento compartido y dejaron su opinión y mensaje de dulzura para Eva.

"Que bendición Eva 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻tu ángel ha llegado x fin para colmarte de amor!!!! Felicitaciones desde el alma ❤️" le comentó la actriz argentina Fernanda Callejón.

El reconocido actor de cine, Rafał Zawierucha, también le dejó su mensaje: "Whaaaaaat!!!!! How beautiful!!!! My Darlin!!!! Wish you all the best! Today like me!!!!! 🔥❤️🎬💥💪☀️ Kisses to your family!" (Que! Que hermoso mi querida! Te deseo lo mejor, beso para tu familia).

¿Cómo se llama el bebé de Eva De Dominici y Eduardo Cruz?

Una vez que se confirmó la noticia sobre el embarazo de la actriz, Eva De Dominici, se empezó a especular con cuál sería el nombre para el pequeño. Una vez confirmado el sexo del bebé y que sería varón, a los pocos días la modelo argentina confirmó el nombre.

El nombre elegido fue Cairo, y fue en conjunto con su pareja. Sí, así como lo estás leyendo, se llama como la capital de Egipto. ¡Súper original!